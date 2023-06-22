https://uz.sputniknews.ru/20230622/strany-kapital-kompanii-uzbekistan-statistika-infografika-36155924.html
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане
За 5 месяцев 2023 года в республике заработали 1279 новых компаний с иностранным капиталом. Лидером по количеству СП в Узбекистане является Россия. Подробнее — в нашей инфографике.
2023-06-22T12:16+0500
2023-06-22T12:16+0500
2023-06-22T12:21+0500
узбекистан
ташкент
компания
инфографика
капитал
лидер
россия
совместное предприятие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36121057_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_00ffc3703a0bc9e4d6e2ab46047306aa.png
По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. В списке лидирует Россия — 376. На втором месте, но со значительным отрывом — КНР (245). На третьем — Турция со 121 компанией. Меньше всего предприятий создано с немецкими партнерами — 14, немногим более с американскими — 18. Равное число предприятий на территории республики (22) открыли Туркменистан и Кыргызстан. На 6 компаний больше у Таджикистана — 31. А первое место по числу открытых в РУз СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 78.
узбекистан
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36121057_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_862509a8d2741f43871c1f7fa810d48b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия узбекистан ташкент лидер капитал компания инфографика совместное предприятие
россия узбекистан ташкент лидер капитал компания инфографика совместное предприятие
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане
12:16 22.06.2023 (обновлено: 12:21 22.06.2023)
За 5 месяцев 2023 года в республике заработали 1 279 новых компаний с иностранным капиталом. Лидером по количеству СП в Узбекистане является Россия. Подробнее — в нашей инфографике.
По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. В списке лидирует Россия — 376. На втором месте, но со значительным отрывом — КНР (245). На третьем — Турция со 121 компанией. Меньше всего предприятий создано с немецкими партнерами — 14, немногим более с американскими — 18. Равное число предприятий на территории республики (22) открыли Туркменистан и Кыргызстан. На 6 компаний больше у Таджикистана — 31. А первое место по числу открытых в РУз СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 78.