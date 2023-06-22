https://uz.sputniknews.ru/20230622/strany-kapital-kompanii-uzbekistan-statistika-infografika-36155924.html

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане

За 5 месяцев 2023 года в республике заработали 1279 новых компаний с иностранным капиталом. Лидером по количеству СП в Узбекистане является Россия. Подробнее — в нашей инфографике.

2023-06-22T12:16+0500

2023-06-22T12:16+0500

2023-06-22T12:21+0500

узбекистан

ташкент

компания

инфографика

капитал

лидер

россия

совместное предприятие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36121057_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_00ffc3703a0bc9e4d6e2ab46047306aa.png

По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. В списке лидирует Россия — 376. На втором месте, но со значительным отрывом — КНР (245). На третьем — Турция со 121 компанией. Меньше всего предприятий создано с немецкими партнерами — 14, немногим более с американскими — 18. Равное число предприятий на территории республики (22) открыли Туркменистан и Кыргызстан. На 6 компаний больше у Таджикистана — 31. А первое место по числу открытых в РУз СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 78.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан ташкент лидер капитал компания инфографика совместное предприятие