https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-zoopark-fontan-stroitelstvo-konkurs-36180729.html
В ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс
В ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс
В настоящее время объявили конкурс на лучший дизайн-проект нового фонтана.
2023-06-22T10:03+0500
2023-06-22T10:03+0500
2023-06-22T10:03+0500
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ташкент
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строительство
конкурс
общество
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Конкурс на лучший дизайн-проект нового фонтана приурочили к 100-летию ташкентского зоопарка, сообщили в пресс-службе.Также организаторы конкурса уточнили, что тематика оформления может быть разнообразной: от национального стиля, скульптур реалистичных или сказочных животных, до hi-tech. Предпочтение все же отдается животной тематике, интересной детям.Условия конкурса:Лучший проект выберут путем всенародного голосования, а победитель получит право оставить на элементах фонтана свой логотип.Ранее в ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля.
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узбекистан ташкент ташкентский зоопарк музыкальные фонтаны строительство конкурс
узбекистан ташкент ташкентский зоопарк музыкальные фонтаны строительство конкурс
В ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс
Автор лучшего проекта получит право оставить на элементах фонтана свой логотип .
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik
. Конкурс на лучший дизайн-проект нового фонтана приурочили к 100-летию ташкентского зоопарка, сообщили в пресс-службе.
“Уверены, что он станет символом новой эпохи нашей территории, которую так любят и взрослые, и дети”, — говорится в сообщении.
Также организаторы конкурса уточнили, что тематика оформления может быть разнообразной: от национального стиля, скульптур реалистичных или сказочных животных, до hi-tech. Предпочтение все же отдается животной тематике, интересной детям.
в вечернее время должна включаться светодиодная подсветка фонтана с музыкальным сопровождением — “поющий фонтан”;
примерные размеры: диаметр внешней окружности чаши фонтана — до 7,0 м, размеры скульптур животных — 120х80х40 см;
предпочтение в оформлении отдается скульптурам животных, которые обитают на территории Узбекистана и содержатся в зоопарках республики, а также сказочным персонажам.
Лучший проект выберут путем всенародного голосования, а победитель получит право оставить на элементах фонтана свой логотип.