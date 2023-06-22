https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-zoopark-fontan-stroitelstvo-konkurs-36180729.html

В ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс

В ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс

В настоящее время объявили конкурс на лучший дизайн-проект нового фонтана.

2023-06-22T10:03+0500

2023-06-22T10:03+0500

2023-06-22T10:03+0500

узбекистан

ташкент

ташкентский зоопарк

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строительство

конкурс

общество

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Конкурс на лучший дизайн-проект нового фонтана приурочили к 100-летию ташкентского зоопарка, сообщили в пресс-службе.Также организаторы конкурса уточнили, что тематика оформления может быть разнообразной: от национального стиля, скульптур реалистичных или сказочных животных, до hi-tech. Предпочтение все же отдается животной тематике, интересной детям.Условия конкурса:Лучший проект выберут путем всенародного голосования, а победитель получит право оставить на элементах фонтана свой логотип.Ранее в ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля.

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