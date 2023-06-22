https://uz.sputniknews.ru/20230622/uzbekistan-turist-puteshestviya-strana-statistika-36181467.html
В какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего
В какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего
За пять месяцев 2023 года большинство туристов из Узбекистана побывали в странах ближнего зарубежья.
2023-06-22T10:20+0500
2023-06-22T10:20+0500
2023-06-22T10:32+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В январе — мае 2023 года за границу с туристической целью выехали 1,6 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики.Самыми посещаемыми странами стали Кыргызстан — 650 700 человек, Таджикистан — 422 000 человек и Казахстан — 255 700 человек. Кроме того, Россию выбрали 65,1 тыс. узбекистанцев, ОАЭ — 59 тыс, Турцию — 52,7 тыс. Среди других направлений — Саудовская Аравия, Кувейт, Египет и Азербайджан.Ранее Sputnik сообщал о том, сколько иностранцев начала года приехали на лечение в Узбекистан.
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туризм узбекистан госкомстат туристы горячее направление
туризм узбекистан госкомстат туристы горячее направление
В какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего
10:20 22.06.2023 (обновлено: 10:32 22.06.2023)
За пять месяцев 2023 года большинство туристов из Узбекистана побывали в странах ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В январе — мае 2023 года за границу с туристической целью выехали 1,6 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики.
Самыми посещаемыми странами стали Кыргызстан — 650 700 человек, Таджикистан — 422 000 человек и Казахстан — 255 700 человек.
Кроме того, Россию выбрали 65,1 тыс. узбекистанцев, ОАЭ — 59 тыс, Турцию — 52,7 тыс. Среди других направлений — Саудовская Аравия, Кувейт, Египет и Азербайджан.