https://uz.sputniknews.ru/20230623/botanicheskiy-sad-tashkent-ekologicheskiye-innovatsionnyye-proyekty-vystavka-den-molodeji-36251712.html
В Ботаническом саду Ташкента покажут экологические инновационные проекты
В Ботаническом саду Ташкента покажут экологические инновационные проекты
Выставка пройдет в рамках мероприятия, посвященного Дню молодежи
2023-06-23T20:15+0500
2023-06-23T20:15+0500
2023-06-23T20:15+0500
узбекистан
ботанический сад
ташкент
выставка
экология
инновации
день молодежи
молодежь
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Завтра, 24 июня, в столичном Ботаническом саду пройдут выставка экологических инновационных проектов, разработанных молодыми учеными, мастер-классы эко-блогеров, эко-активистов, а также выступления, направленные на привитие молодежи любви к животным. Об этом сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Мероприятие под названием "В гармонии с природой", посвящено Дню молодежи.Кроме того, среди участников пройдет викторина с вопросами и ответами по экологии, победителей ждут поощрения. Цель мероприятия — привить молодым людям любовь к природе, повысить уровень экологической культуры, развить интеллектуальный и творческий потенциал.Ранее в Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте, его нашли и оштрафовали.
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узбекистан ташкент ботанический сад выставка инновации проекты день молодежи молодые ученые гармония природа животные министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата экологическая культура интеллектуальный творческий потенциал
узбекистан ташкент ботанический сад выставка инновации проекты день молодежи молодые ученые гармония природа животные министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата экологическая культура интеллектуальный творческий потенциал
В Ботаническом саду Ташкента покажут экологические инновационные проекты
Выставка пройдет в рамках мероприятия, посвященного Дню молодежи.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Завтра, 24 июня, в столичном Ботаническом саду пройдут выставка экологических инновационных проектов, разработанных молодыми учеными, мастер-классы эко-блогеров, эко-активистов, а также выступления, направленные на привитие молодежи любви к животным. Об этом сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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Мероприятие под названием "В гармонии с природой", посвящено Дню молодежи.
"Во время мероприятия представители команды "EcoUnion” специализированной школы Мухаммеда аль-Хорезми проведут такие занятия, как обработка бумаги, плетение из вторичных материалов, рисование на шоппере акриловыми красками", — говорится в сообщении.
Кроме того, среди участников пройдет викторина с вопросами и ответами по экологии, победителей ждут поощрения.
Цель мероприятия — привить молодым людям любовь к природе, повысить уровень экологической культуры, развить интеллектуальный и творческий потенциал.