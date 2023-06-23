https://uz.sputniknews.ru/20230623/botanicheskiy-sad-tashkent-ekologicheskiye-innovatsionnyye-proyekty-vystavka-den-molodeji-36251712.html

В Ботаническом саду Ташкента покажут экологические инновационные проекты

В Ботаническом саду Ташкента покажут экологические инновационные проекты

Выставка пройдет в рамках мероприятия, посвященного Дню молодежи

2023-06-23T20:15+0500

2023-06-23T20:15+0500

2023-06-23T20:15+0500

узбекистан

ботанический сад

ташкент

выставка

экология

инновации

день молодежи

молодежь

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Завтра, 24 июня, в столичном Ботаническом саду пройдут выставка экологических инновационных проектов, разработанных молодыми учеными, мастер-классы эко-блогеров, эко-активистов, а также выступления, направленные на привитие молодежи любви к животным. Об этом сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Мероприятие под названием "В гармонии с природой", посвящено Дню молодежи.Кроме того, среди участников пройдет викторина с вопросами и ответами по экологии, победителей ждут поощрения. Цель мероприятия — привить молодым людям любовь к природе, повысить уровень экологической культуры, развить интеллектуальный и творческий потенциал.Ранее в Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте, его нашли и оштрафовали.

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