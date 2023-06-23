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https://uz.sputniknews.ru/20230623/namangan-oblast-tadjikistan-xokim-turizm-36237984.html
Зачем хоким Наманганской области Узбекистана поехал в Таджикистан
Зачем хоким Наманганской области Узбекистана поехал в Таджикистан
Делегация во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым отправилась в Согдийскую область. В ее составе представители бизнеса, туризма, культуры
2023-06-23T11:13+0500
2023-06-23T11:40+0500
узбекистан
таджикистан
наманганская область
хоким
туризм
визит
делегация
бизнес
туризм
культура
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Делегацию торжественно встретил заместитель председателя Согдийской области Зариф Мирдадо на КПП "Садокат", сообщает хокимият Наманганской области.В составе делегации Наманганской области более 30 представителей различных сфер — бизнеса, социальной сферы, туризма и культуры. Все они примут участие в переговорах по развитию сотрудничества с Согдийской областью.Это позволит укрепить торгово-экономические связи между областями соседних стран, взаимодействовать в области внедрения возобновляемых источников энергии, развивать медицинский туризм, торговлю текстилем. Кроме того, планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма и культуры.Ранее, в Наманганской области запустили климатический ситуационный центр.
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узбекистан наманганская область таджикистан согдийская область хоким шавкатжон абдуразаков председатель согдийской области зариф мирдадо
узбекистан наманганская область таджикистан согдийская область хоким шавкатжон абдуразаков председатель согдийской области зариф мирдадо

Зачем хоким Наманганской области Узбекистана поехал в Таджикистан

11:13 23.06.2023 (обновлено: 11:40 23.06.2023)
© хокимият Наманганской областиДелегация во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым отправилась в Согдийскую область
Делегация во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым отправилась в Согдийскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© хокимият Наманганской области
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Делегация во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым отправилась в Согдийскую область. В ее составе представители бизнеса, туризма, культуры.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Делегацию торжественно встретил заместитель председателя Согдийской области Зариф Мирдадо на КПП "Садокат", сообщает хокимият Наманганской области.
В составе делегации Наманганской области более 30 представителей различных сфер — бизнеса, социальной сферы, туризма и культуры. Все они примут участие в переговорах по развитию сотрудничества с Согдийской областью.
Это позволит укрепить торгово-экономические связи между областями соседних стран, взаимодействовать в области внедрения возобновляемых источников энергии, развивать медицинский туризм, торговлю текстилем. Кроме того, планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма и культуры.
Ранее, в Наманганской области запустили климатический ситуационный центр.
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