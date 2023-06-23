https://uz.sputniknews.ru/20230623/namangan-oblast-tadjikistan-xokim-turizm-36237984.html

Зачем хоким Наманганской области Узбекистана поехал в Таджикистан

Зачем хоким Наманганской области Узбекистана поехал в Таджикистан

Делегация во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым отправилась в Согдийскую область. В ее составе представители бизнеса, туризма, культуры

2023-06-23T11:13+0500

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узбекистан

таджикистан

наманганская область

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туризм

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бизнес

туризм

культура

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Делегацию торжественно встретил заместитель председателя Согдийской области Зариф Мирдадо на КПП "Садокат", сообщает хокимият Наманганской области.В составе делегации Наманганской области более 30 представителей различных сфер — бизнеса, социальной сферы, туризма и культуры. Все они примут участие в переговорах по развитию сотрудничества с Согдийской областью.Это позволит укрепить торгово-экономические связи между областями соседних стран, взаимодействовать в области внедрения возобновляемых источников энергии, развивать медицинский туризм, торговлю текстилем. Кроме того, планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма и культуры.Ранее, в Наманганской области запустили климатический ситуационный центр.

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