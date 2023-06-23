https://uz.sputniknews.ru/20230623/neojidannyy-podarok-kvartira-xasanboy-dusmatov-xokimiyat-andijanskaya-oblast-36254763.html
Неожиданный подарок получил известный узбекский боксер Хасанбой Дусматов
Неожиданный подарок получил известный узбекский боксер Хасанбой Дусматов
Подарок боксер получил от администрации Андижанской области
2023-06-23T16:46+0500
2023-06-23T16:46+0500
2023-06-23T16:48+0500
узбекистан
хасанбой дусматов
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
андижанская область
квартира
ташкент
подарок
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Хасанбой Дусматов стал обладателем трехкомнатной квартиры, полученной от хокимията Андижанской области, сообщает Федерация бокса Узбекистана. Это подарок спортсмену за победу на чемпионате мира по боксу.Ордер на новую квартиру боксеру вручил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.Напомним, узбекистанец Хасанбой Дусматов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 1 по 14 мая 2023 года.
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узбекистан бокс чемпионат мира боксер хасанбой дусматов подарок трехкомантная квартира андижанская область хоким шухрат абдурахманов хокимият
узбекистан бокс чемпионат мира боксер хасанбой дусматов подарок трехкомантная квартира андижанская область хоким шухрат абдурахманов хокимият
Неожиданный подарок получил известный узбекский боксер Хасанбой Дусматов
16:46 23.06.2023 (обновлено: 16:48 23.06.2023)
Подарок боксер получил от администрации Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Хасанбой Дусматов стал обладателем трехкомнатной квартиры, полученной от хокимията Андижанской области, сообщает Федерация бокса
Узбекистана. Это подарок спортсмену за победу на чемпионате мира по боксу.
Ордер на новую квартиру боксеру вручил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.
В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.
Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 1 по 14 мая 2023 года.