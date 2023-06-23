https://uz.sputniknews.ru/20230623/neojidannyy-podarok-kvartira-xasanboy-dusmatov-xokimiyat-andijanskaya-oblast-36254763.html

Неожиданный подарок получил известный узбекский боксер Хасанбой Дусматов

Неожиданный подарок получил известный узбекский боксер Хасанбой Дусматов

Подарок боксер получил от администрации Андижанской области

2023-06-23T16:46+0500

2023-06-23T16:46+0500

2023-06-23T16:48+0500

узбекистан

хасанбой дусматов

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

андижанская область

квартира

ташкент

подарок

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Хасанбой Дусматов стал обладателем трехкомнатной квартиры, полученной от хокимията Андижанской области, сообщает Федерация бокса Узбекистана. Это подарок спортсмену за победу на чемпионате мира по боксу.Ордер на новую квартиру боксеру вручил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.Напомним, узбекистанец Хасанбой Дусматов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг.В зрелищном финальном бою узбекистанец одолел французского боксера Билала Беннаму.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 1 по 14 мая 2023 года.

узбекистан

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узбекистан бокс чемпионат мира боксер хасанбой дусматов подарок трехкомантная квартира андижанская область хоким шухрат абдурахманов хокимият