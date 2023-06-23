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Какие опасности подстерегают дачников — врач

Какие опасности подстерегают дачников — врач

На даче можно заразиться столбняком, токсоплазмозом, бешенством и боррелиозом.

2023-06-23T22:00+0500

2023-06-23T22:00+0500

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Работая в огороде и просто находясь на природе, можно заразиться смертельно опасными инфекциями, рассказал врач- терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.Также он перечислил меры, которые помогут сохранить здоровье дачников.Для многих поездка на дачу – это не только свежий воздух, шашлыки и бассейн, но и грядки. Однако, во время работы в огороде есть риск подхватить инфекции, возбудители которых находятся в почве, в частности, столбняк и токсоплазмоз.Чтобы избежать заражения, он посоветовал для работы в огороде использовать перчатки и не забывать про личную гигиену – мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза.Также Хухрев предупредил, что на даче также можно заразиться бешенством – в случае контакта с диким животным или не привитой собакой. По его словам, если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными — они могут укусить. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку. Ранее психолог рассказал о том, почему нельзя работать во время отпуска.

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