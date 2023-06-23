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Какие опасности подстерегают дачников — врач
Какие опасности подстерегают дачников — врач
На даче можно заразиться столбняком, токсоплазмозом, бешенством и боррелиозом.
2023-06-23T22:00+0500
2023-06-23T22:00+0500
2023-06-23T22:00+0500
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Работая в огороде и просто находясь на природе, можно заразиться смертельно опасными инфекциями, рассказал врач- терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.Также он перечислил меры, которые помогут сохранить здоровье дачников.Для многих поездка на дачу – это не только свежий воздух, шашлыки и бассейн, но и грядки. Однако, во время работы в огороде есть риск подхватить инфекции, возбудители которых находятся в почве, в частности, столбняк и токсоплазмоз.Чтобы избежать заражения, он посоветовал для работы в огороде использовать перчатки и не забывать про личную гигиену – мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза.Также Хухрев предупредил, что на даче также можно заразиться бешенством – в случае контакта с диким животным или не привитой собакой. По его словам, если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными — они могут укусить. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку. Ранее психолог рассказал о том, почему нельзя работать во время отпуска.
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отдых мнение эксперта зож здоровый образ жизни инфекция земля вакцинация
отдых мнение эксперта зож здоровый образ жизни инфекция земля вакцинация
Какие опасности подстерегают дачников — врач
На даче можно заразиться столбняком, токсоплазмозом, бешенством и боррелиозом.
Работая в огороде и просто находясь на природе, можно заразиться смертельно опасными инфекциями, рассказал врач- терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik
.
Также он перечислил меры, которые помогут сохранить здоровье дачников.
Для многих поездка на дачу – это не только свежий воздух, шашлыки и бассейн, но и грядки. Однако, во время работы в огороде есть риск подхватить инфекции, возбудители которых находятся в почве, в частности, столбняк и токсоплазмоз.
"Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть”, — объяснил специалист.
Чтобы избежать заражения, он посоветовал для работы в огороде использовать перчатки и не забывать про личную гигиену – мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза.
Также Хухрев предупредил, что на даче также можно заразиться бешенством – в случае контакта с диким животным или не привитой собакой.
"Хозяева не всегда прививают собак от бешенства, особенно если это дворовые животные. Если вас укусили, нужно сразу начинать прививаться от бешенства. Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков”, — указал врач.
По его словам, если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными — они могут укусить. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку.