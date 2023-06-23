https://uz.sputniknews.ru/20230623/rossiya-postsovetskoye-prostranstvo-450-proyektov-summa-boleye-71-mlrd-36259392.html

Россия реализует на постсоветском пространстве 450 проектов на сумму более $71 млрд

Россия реализует на постсоветском пространстве 450 проектов на сумму более $71 млрд

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия продолжает оставаться стратегическим партнером для евразийских государств и демонстрировать уверенный рост числа инвестпроектов

2023-06-23T19:33+0500

2023-06-23T19:33+0500

2023-06-23T19:42+0500

россия

постсоветское пространство

инвестиции

экономика

сотрудничество

армения

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туркменистан

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Экономики постсоветских стран традиционно взаимосвязаны с Россией — большие объемы торговли, транспортно-логистическая связь, денежные переводы мигрантов, совместные кооперационные проекты и многое другое оказывает серьезное влияние на благополучие стран ближнего зарубежья.О роли России в развитии экономик постсоветских государств Sputnik поговорил с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.Сколько инвестирует РоссияВ Узбекистан инвестировано более 280 млрд руб.По его словам, в Узбекистане работает более 3 тыс. компаний с участием российского капитала. Более 700 из них были созданы в прошлом году. Продолжается и активная работа по реализации совместного проекта "Евразийский агроэкспресс".По состоянию на начало 2022 года РФ вошла в четверку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций, отметил он. Удельный вес России среди всех инвесторов в Азербайджан составил 8,3%, а сама РФ расположилась на 4-й строчке по этому показателю после Великобритании, Турции и Кипра.В Армении, по его словам, российские инвестиции составляют 148,4 млрд руб., или 40% от общего объема иностранных инвестиций в экономику республики.Для Беларуси РФ традиционно продолжает оставаться основным инвестором, отметил он. По данным Национального банка РБ, по состоянию на 2022 год в экономику республики инвестировано порядка 320,2 млрд руб.В Казахстане, по словам замминистра экономического развития России, РФ также занимает одно из лидирующих мест по части инвестиций – порядка 296,8 млрд руб.В Кыргызстан Россия инвестировала порядка 141,7 млрд руб., что составляет более трети от общего объема прямых иностранных инвестиций страны, продолжил Дмитрий Вольвач.В Таджикистан, по его словам, Россией инвестировано более 107,9 млрд руб. – РФ занимает второе место среди всех инвесторов в республику после Китая с долей порядка 15% от общего объема.В Туркменистан инвестировано порядка 107,9 млрд руб. Углубление сотрудничестваВ прошлом году и начале этого года, отметил он, в Кыргызстане, Азербайджане, Иране, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане Минэкономразвития РФ провело ряд серьезных экономических бизнес-форумов в сфере межрегионального, приграничного и делового сотрудничества.Традиционно подобные форумы и конференции проходят на высшем и высоком уровнях, с участием премьер-министров и первых лиц государства, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и нацеленности стран-партнеров на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и совместное развитие взаимоотношений в различных сферах, отметил Дмитрий Вольвач.По его словам, подобного рода деловые мероприятия вносят весомый вклад в развитие двусторонних отношений России с дружественными странами.Напомним, осенью 2023 года в Ставропольском крае (Россия) запланировано проведение 12-го российско-азербайджанского форума, а в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) — проведение 10-ой российско-кыргызской Конференции.

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