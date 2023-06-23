https://uz.sputniknews.ru/20230623/rossiya-postsovetskoye-prostranstvo-450-proyektov-summa-boleye-71-mlrd-36259392.html
Россия реализует на постсоветском пространстве 450 проектов на сумму более $71 млрд
Россия реализует на постсоветском пространстве 450 проектов на сумму более $71 млрд
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия продолжает оставаться стратегическим партнером для евразийских государств и демонстрировать уверенный рост числа инвестпроектов
2023-06-23T19:33+0500
2023-06-23T19:33+0500
2023-06-23T19:42+0500
россия
постсоветское пространство
инвестиции
экономика
сотрудничество
армения
казахстан
кыргызстан
туркменистан
азербайджан
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Экономики постсоветских стран традиционно взаимосвязаны с Россией — большие объемы торговли, транспортно-логистическая связь, денежные переводы мигрантов, совместные кооперационные проекты и многое другое оказывает серьезное влияние на благополучие стран ближнего зарубежья.О роли России в развитии экономик постсоветских государств Sputnik поговорил с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.Сколько инвестирует РоссияВ Узбекистан инвестировано более 280 млрд руб.По его словам, в Узбекистане работает более 3 тыс. компаний с участием российского капитала. Более 700 из них были созданы в прошлом году. Продолжается и активная работа по реализации совместного проекта "Евразийский агроэкспресс".По состоянию на начало 2022 года РФ вошла в четверку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций, отметил он. Удельный вес России среди всех инвесторов в Азербайджан составил 8,3%, а сама РФ расположилась на 4-й строчке по этому показателю после Великобритании, Турции и Кипра.В Армении, по его словам, российские инвестиции составляют 148,4 млрд руб., или 40% от общего объема иностранных инвестиций в экономику республики.Для Беларуси РФ традиционно продолжает оставаться основным инвестором, отметил он. По данным Национального банка РБ, по состоянию на 2022 год в экономику республики инвестировано порядка 320,2 млрд руб.В Казахстане, по словам замминистра экономического развития России, РФ также занимает одно из лидирующих мест по части инвестиций – порядка 296,8 млрд руб.В Кыргызстан Россия инвестировала порядка 141,7 млрд руб., что составляет более трети от общего объема прямых иностранных инвестиций страны, продолжил Дмитрий Вольвач.В Таджикистан, по его словам, Россией инвестировано более 107,9 млрд руб. – РФ занимает второе место среди всех инвесторов в республику после Китая с долей порядка 15% от общего объема.В Туркменистан инвестировано порядка 107,9 млрд руб. Углубление сотрудничестваВ прошлом году и начале этого года, отметил он, в Кыргызстане, Азербайджане, Иране, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане Минэкономразвития РФ провело ряд серьезных экономических бизнес-форумов в сфере межрегионального, приграничного и делового сотрудничества.Традиционно подобные форумы и конференции проходят на высшем и высоком уровнях, с участием премьер-министров и первых лиц государства, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и нацеленности стран-партнеров на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и совместное развитие взаимоотношений в различных сферах, отметил Дмитрий Вольвач.По его словам, подобного рода деловые мероприятия вносят весомый вклад в развитие двусторонних отношений России с дружественными странами.Напомним, осенью 2023 года в Ставропольском крае (Россия) запланировано проведение 12-го российско-азербайджанского форума, а в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) — проведение 10-ой российско-кыргызской Конференции.
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россия инвестиции кыргызстан азербайджан иран казахстан узбекистан таджикистан туркменистан беларусь армения кыргызстан минэкономразвития рф дмитрий вольвач
россия инвестиции кыргызстан азербайджан иран казахстан узбекистан таджикистан туркменистан беларусь армения кыргызстан минэкономразвития рф дмитрий вольвач
Россия реализует на постсоветском пространстве 450 проектов на сумму более $71 млрд
19:33 23.06.2023 (обновлено: 19:42 23.06.2023)
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия продолжает оставаться стратегическим партнером для евразийских государств и демонстрировать уверенный рост числа инвестпроектов.
Экономики постсоветских стран традиционно взаимосвязаны с Россией — большие объемы торговли, транспортно-логистическая связь, денежные переводы мигрантов, совместные кооперационные проекты и многое другое оказывает серьезное влияние на благополучие стран ближнего зарубежья.
О роли России в развитии экономик постсоветских государств Sputnik поговорил с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.
Сколько инвестирует Россия
"В настоящее время российским бизнесом реализуется более 450 инвестиционных проектов на территориях наших ближайших стран-партнеров на общую сумму более 6 трлн руб. Сотрудничество России со странами евразийского пространства демонстрирует уверенный рост", — в беседе со Sputnik заявил Дмитрий Вольвач.
В Узбекистан инвестировано более 280 млрд руб.
"Продолжаем наращивать число совместных проектов, – продолжил Дмитрий Вольвач. — В 2022 году компании проинформировали о начале проработки 19 проектов в сфере автомобильной промышленности, телекоммуникаций и сельского хозяйства".
По его словам, в Узбекистане работает более 3 тыс. компаний с участием российского капитала. Более 700 из них были созданы в прошлом году. Продолжается и активная работа по реализации совместного проекта "Евразийский агроэкспресс".
По состоянию на начало 2022 года РФ вошла в четверку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций, отметил он. Удельный вес России среди всех инвесторов в Азербайджан составил 8,3%, а сама РФ расположилась на 4-й строчке по этому показателю после Великобритании, Турции и Кипра.
"Объем накопленных прямых инвестиций составляет 384,8 млрд руб.", — уточнил замминистра экономического развития России.
В Армении, по его словам, российские инвестиции составляют 148,4 млрд руб., или 40% от общего объема иностранных инвестиций в экономику республики.
"В Армении по состоянию на 30 июня 2022 года работало 4,4 тыс. российских компаний. Более 40 крупных российских компаний работают в республике. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками", — отметил Дмитрий Вольвач.
Для Беларуси РФ традиционно продолжает оставаться основным инвестором, отметил он. По данным Национального банка РБ, по состоянию на 2022 год в экономику республики инвестировано порядка 320,2 млрд руб.
В Казахстане, по словам замминистра экономического развития России, РФ также занимает одно из лидирующих мест по части инвестиций – порядка 296,8 млрд руб.
"Реализуется более 30 крупных инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли", — поделился он.
В Кыргызстан Россия инвестировала порядка 141,7 млрд руб., что составляет более трети от общего объема прямых иностранных инвестиций страны, продолжил Дмитрий Вольвач.
"Реализуются проекты в самых разных областях — от добычи полезных ископаемых, геологоразведки, до обрабатывающих производств и торговли, — рассказал замминистра экономического развития. — Крупные нефтегазовые компании обеспечивают газом население и предприятия, развивают заправочные станции, поставляют машины и оборудование".
В Таджикистан, по его словам, Россией инвестировано более 107,9 млрд руб. – РФ занимает второе место среди всех инвесторов в республику после Китая с долей порядка 15% от общего объема.
"При участии российского капитала в республике строится 5 российских школ с внедрением передовых образовательных практик, повышается уровень здравоохранения, модернизируются электростанции, обновляется промышленность и АПК", — рассказал Дмитрий Вольвач.
В Туркменистан инвестировано порядка 107,9 млрд руб.
"В настоящее время в Туркменистане реализуется более 20 инвестиционных проектов", – отметил он.
Углубление сотрудничества
"Очевидно, что Россия — стратегический партнер государств евразийского региона, — рассказал Дмитрий Вольвач. — Несмотря на беспрецедентное санкционное давление мы демонстрируем уверенный рост числа инвестиционных проектов. Передовые российские компании активно сотрудничают с партнерами на постсоветском пространстве и играют важную роль в модернизации национальных экономик, создании новых рабочих мест и повышению числа кооперационных цепочек".
В прошлом году и начале этого года, отметил он, в Кыргызстане, Азербайджане, Иране, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане Минэкономразвития РФ провело ряд серьезных экономических бизнес-форумов в сфере межрегионального, приграничного и делового сотрудничества.
"В данных мероприятиях приняли участие более 6500 человек. По итогам подписано порядка 250 контрактов и других документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", — поделился замминистра экономического развития РФ.
Традиционно подобные форумы и конференции проходят на высшем и высоком уровнях, с участием премьер-министров и первых лиц государства, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и нацеленности стран-партнеров на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и совместное развитие взаимоотношений в различных сферах, отметил Дмитрий Вольвач.
По его словам, подобного рода деловые мероприятия вносят весомый вклад в развитие двусторонних отношений России с дружественными странами.
"На полях форумов и конференций подписываются межправительственные, межведомственные, межрегиональные документы, а также соглашения о сотрудничестве между деловыми кругами и профильными ведомствами. Подписываемые документы носят различную отраслевую направленность и не всегда имеют стоимостное выражение, однако неизменно содействуют развитию межрегиональных связей, позволяют регионам наших стран быть ближе", — резюмировал Дмитрий Вольвач.
Напомним, осенью 2023 года в Ставропольском крае (Россия) запланировано проведение 12-го российско-азербайджанского форума, а в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) — проведение 10-ой российско-кыргызской Конференции.