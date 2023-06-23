https://uz.sputniknews.ru/20230623/ssha-politika-ukraina-sivilizatsiya-krax-36255189.html
Из-за чего в США предсказали крах цивилизации
Из-за чего в США предсказали крах цивилизации
Безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу.
2023-06-23T18:40+0500
2023-06-23T18:40+0500
2023-06-23T18:40+0500
в мире
украина
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всу
сша
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вооружение
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом сообщает РИА Новости.В статье на своем сайте аналитик отметил, что безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу. Так, у американских истребителей F-16, которые Вашингтон планирует передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.При этом он добавил, что Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада, в контексте кризиса на Украине, может привести к ядерной войне.Также конфликт на Украине прокомментировал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире украина россия всу сша f-16 поставки вооружение
в мире украина россия всу сша f-16 поставки вооружение
Из-за чего в США предсказали крах цивилизации
Безрассудная политика Соединенных Штатов по Украине может вылиться в глобальную катастрофу.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Об этом сообщает РИА Новости.
В статье на своем сайте аналитик отметил, что безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу. Так, у американских истребителей F-16, которые Вашингтон планирует передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.
"Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и ее президента", — заявил Робертс.
При этом он добавил, что Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном.
"Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации", — заключил экс-сотрудник Белого дома.
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада, в контексте кризиса на Украине, может привести к ядерной войне.
Также конфликт на Украине прокомментировал
премьер-министр Индии Нарендра Моди.