https://uz.sputniknews.ru/20230623/ssha-politika-ukraina-sivilizatsiya-krax-36255189.html

Из-за чего в США предсказали крах цивилизации

Из-за чего в США предсказали крах цивилизации

Безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу.

2023-06-23T18:40+0500

2023-06-23T18:40+0500

2023-06-23T18:40+0500

в мире

украина

россия

всу

сша

f-16

поставки

вооружение

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом сообщает РИА Новости.В статье на своем сайте аналитик отметил, что безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу. Так, у американских истребителей F-16, которые Вашингтон планирует передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.При этом он добавил, что Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада, в контексте кризиса на Украине, может привести к ядерной войне.Также конфликт на Украине прокомментировал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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