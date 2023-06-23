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https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-aktsiya-svecha-pamyat-22-iyun-36228436.html
"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото
"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото
Ежегодное мероприятие приурочили к трагической дате начала Великой Отечественной войны.
2023-06-23T08:56+0500
2023-06-23T08:56+0500
узбекистан
ташкент
мемориал
акция
память
вов
дата памяти
общество
вечный огонь
солдаты
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Накануне вечером, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие приурочили ко дню начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.Ташкентцы, среди которых члены международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью — "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата.В акции приняли участие около 200 человек.В тот же день в Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал, который увековечил память тружеников тыла, в числе которых — уроженцы Узбекистана.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент мемориал акция память вов дата памяти общество вечный огонь солдаты
узбекистан ташкент мемориал акция память вов дата памяти общество вечный огонь солдаты

"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото

08:56 23.06.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла ежегодная акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Ежегодное мероприятие приурочили к трагической дате начала Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Накануне вечером, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла ежегодная акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Мероприятие приурочили ко дню начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла ежегодная акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентцы, среди которых члены международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью — "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла ежегодная акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В акции приняли участие около 200 человек.
В тот же день в Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал, который увековечил память тружеников тыла, в числе которых — уроженцы Узбекистана.
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