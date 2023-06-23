https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-aktsiya-svecha-pamyat-22-iyun-36228436.html

"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото

"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото

Ежегодное мероприятие приурочили к трагической дате начала Великой Отечественной войны.

2023-06-23T08:56+0500

2023-06-23T08:56+0500

2023-06-23T08:56+0500

узбекистан

ташкент

мемориал

акция

память

вов

дата памяти

общество

вечный огонь

солдаты

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Накануне вечером, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие приурочили ко дню начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.Ташкентцы, среди которых члены международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью — "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата.В акции приняли участие около 200 человек.В тот же день в Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал, который увековечил память тружеников тыла, в числе которых — уроженцы Узбекистана.

узбекистан

ташкент

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2023

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узбекистан ташкент мемориал акция память вов дата памяти общество вечный огонь солдаты