https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-aktsiya-svecha-pamyat-22-iyun-36228436.html
"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото
"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото
Ежегодное мероприятие приурочили к трагической дате начала Великой Отечественной войны.
2023-06-23T08:56+0500
2023-06-23T08:56+0500
2023-06-23T08:56+0500
узбекистан
ташкент
мемориал
акция
память
вов
дата памяти
общество
вечный огонь
солдаты
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Накануне вечером, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие приурочили ко дню начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.Ташкентцы, среди которых члены международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью — "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата.В акции приняли участие около 200 человек.В тот же день в Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал, который увековечил память тружеников тыла, в числе которых — уроженцы Узбекистана.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент мемориал акция память вов дата памяти общество вечный огонь солдаты
узбекистан ташкент мемориал акция память вов дата памяти общество вечный огонь солдаты
"Свеча памяти" озарила Ташкент — фото
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Ежегодное мероприятие приурочили к трагической дате начала Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Накануне вечером, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие приурочили ко дню начала Великой Отечественной войны, ставшей самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.
Ташкентцы, среди которых члены международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью — "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата.
В акции приняли участие около 200 человек.
В тот же день в Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал,
который увековечил память тружеников тыла, в числе которых — уроженцы Узбекистана.