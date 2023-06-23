https://uz.sputniknews.ru/20230623/sverdlovskaya-oblast-memorial-podvig-trudarmiya-urojentsy-sentralnaya-aziya-otkrytiye-36227937.html

В Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал — фото

В Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал — фото

Он увековечил подвиг тружеников тыла — уроженцев Центральной Азии.

2023-06-23T08:30+0500

2023-06-23T08:30+0500

2023-06-23T08:30+0500

россия

свердловская область

мемориал

открытие

реставрация

подвиг

соотечественники

узбекистан

казахстан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В городе Невьянске Свердловской области 22 июня после реставрации открыли мемориал, сообщает посольство России в Узбекистане.Он посвящен памяти уроженцев Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской ССР, работавших на предприятиях Невьянского городского округа в годы Великой Отечественной войны.В церемонии открытия участвовали представители дипкорпуса Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.В тот же день в Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков и мастеров послевоенного поколения "Завещано помнить!"

россия

свердловская область

узбекистан

казахстан

таджикистан

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