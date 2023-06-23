https://uz.sputniknews.ru/20230623/sverdlovskaya-oblast-memorial-podvig-trudarmiya-urojentsy-sentralnaya-aziya-otkrytiye-36227937.html
В Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал — фото
В Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал — фото
Он увековечил подвиг тружеников тыла — уроженцев Центральной Азии.
2023-06-23T08:30+0500
2023-06-23T08:30+0500
2023-06-23T08:30+0500
россия
свердловская область
мемориал
открытие
реставрация
подвиг
соотечественники
узбекистан
казахстан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В городе Невьянске Свердловской области 22 июня после реставрации открыли мемориал, сообщает посольство России в Узбекистане.Он посвящен памяти уроженцев Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской ССР, работавших на предприятиях Невьянского городского округа в годы Великой Отечественной войны.В церемонии открытия участвовали представители дипкорпуса Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.В тот же день в Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков и мастеров послевоенного поколения "Завещано помнить!"
россия
свердловская область
узбекистан
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россия свердловская область мемориал открытие реставрация подвиг соотечественники казахстан кыргызстан таджикистан узбекистан труд посольство россии в узбекистане вов урал память общество
россия свердловская область мемориал открытие реставрация подвиг соотечественники казахстан кыргызстан таджикистан узбекистан труд посольство россии в узбекистане вов урал память общество
В Свердловской области открыли единственный на Урале мемориал — фото
Он увековечил подвиг тружеников тыла — уроженцев Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
В городе Невьянске Свердловской области 22 июня после реставрации открыли мемориал, сообщает посольство России в Узбекистане.
Он посвящен памяти уроженцев Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской ССР, работавших на предприятиях Невьянского городского округа в годы Великой Отечественной войны.
“Обновленный монумент, который мы открываем, – это единственный на Урале памятник подвигу трудармейцев из Центральной Азии и одно из немногих подобных сооружений на территории России”, — отметил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.
В церемонии открытия участвовали представители дипкорпуса Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В тот же день в Ташкенте открылась выставка
художников-фронтовиков и мастеров послевоенного поколения "Завещано помнить!"