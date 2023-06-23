https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-23-iyun-36237520.html

Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса

В пятницу 23 июня 2023 года без электричества останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения – ремонтные работы.

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узбекистан

ташкент

электричество

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сергелийский район

чиланзарский район

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Кроме того, света не было 22 июня с 24.00 до 07.00 23 июня в Алмазарском районе на некоторых улицах махаллей “Тараккиет”, “Эски Шахар”, “Ачаабад”, “Намуна”, “Хичкирик”, “Г. Азамова”, “Олтинсой” и “Чимбой”.Ранее стало известно о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

чиланзарский район

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