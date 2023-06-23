https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-23-iyun-36237520.html
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
В пятницу 23 июня 2023 года без электричества останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения – ремонтные работы.
2023-06-23T11:13+0500
2023-06-23T11:13+0500
2023-06-23T11:27+0500
узбекистан
ташкент
электричество
общество
район
адреса
сергелийский район
чиланзарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Кроме того, света не было 22 июня с 24.00 до 07.00 23 июня в Алмазарском районе на некоторых улицах махаллей “Тараккиет”, “Эски Шахар”, “Ачаабад”, “Намуна”, “Хичкирик”, “Г. Азамова”, “Олтинсой” и “Чимбой”.Ранее стало известно о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.
узбекистан
ташкент
сергелийский район
чиланзарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0c/15988389_351:0:2845:1870_1920x0_80_0_0_969f4391cbb0e5f65d77faff8781b217.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент электричество общество район адреса сергелийский район чиланзарский район
узбекистан ташкент электричество общество район адреса сергелийский район чиланзарский район
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
11:13 23.06.2023 (обновлено: 11:27 23.06.2023)
В пятницу 23 июня 2023 года без электричества останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Бектемирский район, с 10.00 до 17.00: некоторые улицы в махалле “Йик ота”;
Чиланзарский район, с 10.00 до 17.00: некоторые улицы в махалле “Козиробод”;
Яккасарайский район, с 09.00 до 17.00: некоторые улицы в махалле “Мухандислар”;
Сергелийский район, с 09.00 до 17.00: некоторые улицы в махалле “Жалойир”.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Кроме того, света не было 22 июня с 24.00 до 07.00 23 июня в Алмазарском районе на некоторых улицах махаллей “Тараккиет”, “Эски Шахар”, “Ачаабад”, “Намуна”, “Хичкирик”, “Г. Азамова”, “Олтинсой” и “Чимбой”.