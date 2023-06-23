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Впервые в Узбекистане проходит форум "Дети Содружества" — фото

Впервые в Узбекистане проходит форум "Дети Содружества" — фото

В рамках проекта молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах и многих других мероприятиях. 23.06.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

сенат республики узбекистан

форум

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ, сообщает Сенат Олий Мажлиса. Он проходит в лагере "Семург", расположенном в Ташкентской области.Основная цель мероприятия — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.В этом году в форуме принимают участие по 10 школьников в возрасте от 14 до 17 лет и их наставники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Приветствуя участников форума, председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева отметила:По ее словам, в рамках форума запланировали прямой диалог с членами Молодежного парламента, что позволит продвигать новые инициативы и проекты. Участников также поздравили председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи СНГ, руководитель секретариата Совета Дмитрий Кобицкий.В этом году впервые в Узбекистане каждый день форума посвятили культуре и истории той или иной страны. В проекте, который продлится до 29 июня, молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах, квестах, музыкальных флешмобах. В ходе бесед и дискуссий будут обсуждать такие вопросы, как права и обязанности детей, экология, международное сотрудничество, культура, туризм.Со своей презентацией уже выступила делегация Узбекистана. Участников познакомили с уникальными ценностями, изделиями ремесленничества, отражающими узбекские национальные традиции, узбекскими национальными блюдами. Также состоялся прямой диалог с представителями Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса.Кроме того, участники форума посетят здание Сената и встретятся с представителями парламента.Всего в этом проекте в 2013-2022 годах приняли участие около 800 школьников из стран СНГ.

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