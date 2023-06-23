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Впервые в Узбекистане проходит форум "Дети Содружества" — фото
Впервые в Узбекистане проходит форум "Дети Содружества" — фото
В рамках проекта молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах и многих других мероприятиях. 23.06.2023, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ, сообщает Сенат Олий Мажлиса. Он проходит в лагере "Семург", расположенном в Ташкентской области.Основная цель мероприятия — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.В этом году в форуме принимают участие по 10 школьников в возрасте от 14 до 17 лет и их наставники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Приветствуя участников форума, председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева отметила:По ее словам, в рамках форума запланировали прямой диалог с членами Молодежного парламента, что позволит продвигать новые инициативы и проекты. Участников также поздравили председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи СНГ, руководитель секретариата Совета Дмитрий Кобицкий.В этом году впервые в Узбекистане каждый день форума посвятили культуре и истории той или иной страны. В проекте, который продлится до 29 июня, молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах, квестах, музыкальных флешмобах. В ходе бесед и дискуссий будут обсуждать такие вопросы, как права и обязанности детей, экология, международное сотрудничество, культура, туризм.Со своей презентацией уже выступила делегация Узбекистана. Участников познакомили с уникальными ценностями, изделиями ремесленничества, отражающими узбекские национальные традиции, узбекскими национальными блюдами. Также состоялся прямой диалог с представителями Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса.Кроме того, участники форума посетят здание Сената и встретятся с представителями парламента.Всего в этом проекте в 2013-2022 годах приняли участие около 800 школьников из стран СНГ.
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узбекистан, сенат республики узбекистан, форум
узбекистан, сенат республики узбекистан, форум

Впервые в Узбекистане проходит форум "Дети Содружества" — фото

10:10 23.06.2023
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Узбекистане проходит восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества"
В Узбекистане проходит восьмой международный культурно-образовательный форум Дети Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В рамках проекта молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах и многих других мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ, сообщает Сенат Олий Мажлиса. Он проходит в лагере "Семург", расположенном в Ташкентской области.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
В Узбекистане проходит форум Дети Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Основная цель мероприятия — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
В Узбекистане проходит форум Дети Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В этом году в форуме принимают участие по 10 школьников в возрасте от 14 до 17 лет и их наставники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Приветствуя участников форума, председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева отметила:
"Проведение впервые в Узбекистане международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества", безусловно, является очень важным международным событием и возлагает на нас большую ответственность. Мы всегда всесторонне поддерживаем вклад молодежи в развитие общества и государства", — отметила в своем приветствии Танзила Нарбаева.
По ее словам, в рамках форума запланировали прямой диалог с членами Молодежного парламента, что позволит продвигать новые инициативы и проекты.
"Не случайно форум этого года получил название "Неразрывная связь времен и поколений". Ведь именно вы обогащаете идеи науки, просвещения, добра, которые существуют уже много веков, совершаете добрые дела и создаете великие творения, объединяя своих сверстников", — отметила Танзила Нарбаева.
Участников также поздравили председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи СНГ, руководитель секретариата Совета Дмитрий Кобицкий.
В этом году впервые в Узбекистане каждый день форума посвятили культуре и истории той или иной страны. В проекте, который продлится до 29 июня, молодежь примет участие в спортивных играх, поездках, дебатах, творческих семинарах, квестах, музыкальных флешмобах.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
В Узбекистане проходит форум Дети Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В ходе бесед и дискуссий будут обсуждать такие вопросы, как права и обязанности детей, экология, международное сотрудничество, культура, туризм.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
В Узбекистане проходит форум Дети Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Узбекистане проходит форум "Дети Содружества"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Со своей презентацией уже выступила делегация Узбекистана. Участников познакомили с уникальными ценностями, изделиями ремесленничества, отражающими узбекские национальные традиции, узбекскими национальными блюдами. Также состоялся прямой диалог с представителями Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса.
Кроме того, участники форума посетят здание Сената и встретятся с представителями парламента.
Всего в этом проекте в 2013-2022 годах приняли участие около 800 школьников из стран СНГ.
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