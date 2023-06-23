https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-molodej-region-statistika-36209107.html

Стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи

Стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи

Всего в республике более 9,5 млн молодых людей или 26,8% от общей численности населения. Больше всего молодежи — в Самаркандской области. Самый низкий показатель демонстрирует Сырдарьинская область.

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узбекистан

молодежь

статистика

госкомстат

общество

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Данные о количестве молодежи от 14 до 30 лет, проживающей в Узбекистане, опубликовало Агентство статистики.Так, по состоянию на 1 января 2023 года число молодых людей в республике составило 9 654 351 человек или 26,8% от общей численности населения.Ранее Агентство статистики сообщило, в какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего.

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