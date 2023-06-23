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https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-molodej-region-statistika-36209107.html
Стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи
Стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи
Всего в республике более 9,5 млн молодых людей или 26,8% от общей численности населения. Больше всего молодежи — в Самаркандской области. Самый низкий показатель демонстрирует Сырдарьинская область.
2023-06-23T10:28+0500
2023-06-23T10:35+0500
узбекистан
молодежь
статистика
госкомстат
общество
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Данные о количестве молодежи от 14 до 30 лет, проживающей в Узбекистане, опубликовало Агентство статистики.Так, по состоянию на 1 января 2023 года число молодых людей в республике составило 9 654 351 человек или 26,8% от общей численности населения.Ранее Агентство статистики сообщило, в какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего.
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общество узбекистан госкомстат молодежь статистика самаркандская область
общество узбекистан госкомстат молодежь статистика самаркандская область

Стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи

10:28 23.06.2023 (обновлено: 10:35 23.06.2023)
© Международный университет туризма Шелковый путьСамаркандский молодежный фестиваль "Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!". Архивное фото
Самаркандский молодежный фестиваль Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© Международный университет туризма Шелковый путь
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Всего в республике более 9,5 млн молодых людей или 26,8% от общей численности населения. Больше всего молодежи — в Самаркандской области. Самый низкий показатель демонстрирует Сырдарьинская область.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Данные о количестве молодежи от 14 до 30 лет, проживающей в Узбекистане, опубликовало Агентство статистики.
Так, по состоянию на 1 января 2023 года число молодых людей в республике составило 9 654 351 человек или 26,8% от общей численности населения.
Каракалпакстан — 544 011 человек (27,5%)
Андижанская область — 871 191 человек (26,2%)
Бухарская область — 519 768 человек (25,9 %)
Джизакская область — 418 659 человек (28,4%)
Кашкадарьинская область — 976 661 человек (28,0 %)
Навоийская область — 274 275 человек (26,0%)
Наманганская область — 803 078 человек (26,8%)
Самаркандская область — 1 143 004 человека (27,8 %)
Сурхандарьинская область — 787 816 человек (28,1%)
Сырдарьинская область — 249 903 человека (27,9 %)
Ташкентская область — 767 600 человек (25,6%)
Ферганская область — 1 051 980 человек (26,5 %)
Хорезмская область — 541 554 человека (27,7%)
Ташкент — 704 851 человек (23,8%)
Ранее Агентство статистики сообщило, в какие страны узбекистанцы путешествуют чаще всего.
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