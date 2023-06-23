https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-unichtojit-redkoye-rasteniye-stoimost-uscherba-36257043.html

В Узбекистане уничтожили редкое растение — стоимость ущерба

В Узбекистане уничтожили редкое растение — стоимость ущерба

Ущерб, причиненный растительному миру, оценили в десятки миллионов сумов

2023-06-23T18:38+0500

2023-06-23T18:38+0500

2023-06-23T18:43+0500

узбекистан

растение

ферула

охрана

сурхандарьинская область

стоимость

указ

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узунском районе Сурхандарьинской области обнаружили накрытый картоном 2 421 куст естественно произрастающей ферулы, а 81 куст был срезан для получения сока. Об этом сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Ущерб, причиненный растительному миру, составляет 40 млн 95 тыс. сумов.Этот также является нарушением требования статьи 36 Закона Республики Узбекистан “Об охране и использовании растительного мира”, уточняют в министерстве.Нарушение выявили специалисты ведомства, в результате исследований в горных и предгорных районах, закрепленных за совместным предприятием ООО "Узун Ок Мачит Агро". Отмечается, что в целях предотвращения исчезновения и обеспечения воспроизводства таджикской ферулы, в Узбекистане ввели мораторий сроком на три года в соответствии с Указом Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по охране и обеспечению рационального использования пастбищ".В период моратория принимают меры по предупреждению незаконного использования объектов животного и растительного мира, в том числе дикорастущей таджикской ферулы. Эти меры продлятся с 1 июня по 1 сентября 2023 года.Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану.

узбекистан

сурхандарьинская область

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