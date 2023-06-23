https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-unichtojit-redkoye-rasteniye-stoimost-uscherba-36257043.html
В Узбекистане уничтожили редкое растение — стоимость ущерба
В Узбекистане уничтожили редкое растение — стоимость ущерба
Ущерб, причиненный растительному миру, оценили в десятки миллионов сумов
2023-06-23T18:38+0500
2023-06-23T18:38+0500
2023-06-23T18:43+0500
узбекистан
растение
ферула
охрана
сурхандарьинская область
стоимость
указ
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узунском районе Сурхандарьинской области обнаружили накрытый картоном 2 421 куст естественно произрастающей ферулы, а 81 куст был срезан для получения сока. Об этом сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Ущерб, причиненный растительному миру, составляет 40 млн 95 тыс. сумов.Этот также является нарушением требования статьи 36 Закона Республики Узбекистан “Об охране и использовании растительного мира”, уточняют в министерстве.Нарушение выявили специалисты ведомства, в результате исследований в горных и предгорных районах, закрепленных за совместным предприятием ООО "Узун Ок Мачит Агро". Отмечается, что в целях предотвращения исчезновения и обеспечения воспроизводства таджикской ферулы, в Узбекистане ввели мораторий сроком на три года в соответствии с Указом Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по охране и обеспечению рационального использования пастбищ".В период моратория принимают меры по предупреждению незаконного использования объектов животного и растительного мира, в том числе дикорастущей таджикской ферулы. Эти меры продлятся с 1 июня по 1 сентября 2023 года.Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану.
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узбекистан узунский район сурхандарьинскай область ущерб стоимость таджикская ферула мораторий указ президент кодекс об административной ответствености
узбекистан узунский район сурхандарьинскай область ущерб стоимость таджикская ферула мораторий указ президент кодекс об административной ответствености
В Узбекистане уничтожили редкое растение — стоимость ущерба
18:38 23.06.2023 (обновлено: 18:43 23.06.2023)
Ущерб, причиненный растительному миру, оценили в десятки миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
В Узунском районе Сурхандарьинской области обнаружили накрытый картоном 2 421 куст естественно произрастающей ферулы, а 81 куст был срезан для получения сока. Об этом сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
Ущерб, причиненный растительному миру, составляет 40 млн 95 тыс. сумов.
Этот также является нарушением требования статьи 36 Закона Республики Узбекистан “Об охране и использовании растительного мира”, уточняют в министерстве.
Нарушение выявили специалисты ведомства, в результате исследований в горных и предгорных районах, закрепленных за совместным предприятием ООО "Узун Ок Мачит Агро".
"По данному факту в отношении ООО возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 81 Кодекса об административной ответствености", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях предотвращения исчезновения и обеспечения воспроизводства таджикской ферулы, в Узбекистане ввели мораторий сроком на три года в соответствии с Указом Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по охране и обеспечению рационального использования пастбищ".
В период моратория принимают меры по предупреждению незаконного использования объектов животного и растительного мира, в том числе дикорастущей таджикской ферулы. Эти меры продлятся с 1 июня по 1 сентября 2023 года.
"Нарушение порядка и условий незаконного сбора, приготовления и использования растения ферулы влечет строгие правовые меры. Если по вышеуказанным нарушениям сумма ущерба превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы (99 млн сумов), в отношении нарушителей применяется уголовная ответственность", — говорится в сообщении министерства.