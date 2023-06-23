71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще
09:57 23.06.2023 (обновлено: 10:12 23.06.2023)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Чиннигуль Дустхужаева получила диплом бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана и намерена продолжить учебу в магистратуре.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 71-летняя женщина получила степень бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, сообщает пресс-служба вуза.
Чиннигуль Дустхужаева стала самой старшей из 127 выпускников данного вуза.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
"Моей мечтой было получить высшее образование. Наконец она сбылась. Я проработала в сфере искусства почти 50 лет. Мечтаю теперь поступить в магистратуру”, — рассказала она.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Дустхужаева окончила институт по направлению “Инструментальное исполнительство”.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан