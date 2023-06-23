https://uz.sputniknews.ru/20230623/vypusknitsa-institut-nukus-71-god-chinnigul-dustxujayeva-36231437.html

71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще

71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще

Чиннигуль Дустхужаева получила диплом бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры и намерена продолжить учебу в магистратуре.

2023-06-23T09:57+0500

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вуз

институт искусств и культуры

каракалпакстан

нукус

филиал

выпускник

пенсионный возраст

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 71-летняя женщина получила степень бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, сообщает пресс-служба вуза.Чиннигуль Дустхужаева стала самой старшей из 127 выпускников данного вуза.Дустхужаева окончила институт по направлению “Инструментальное исполнительство”.Ранее в Узбекистане стартовала онлайн-регистрация в вузы — что нужно знать.

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