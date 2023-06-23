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https://uz.sputniknews.ru/20230623/vypusknitsa-institut-nukus-71-god-chinnigul-dustxujayeva-36231437.html
71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще
71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще
Чиннигуль Дустхужаева получила диплом бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры и намерена продолжить учебу в магистратуре.
2023-06-23T09:57+0500
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вуз
институт искусств и культуры
каракалпакстан
нукус
филиал
выпускник
пенсионный возраст
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 71-летняя женщина получила степень бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, сообщает пресс-служба вуза.Чиннигуль Дустхужаева стала самой старшей из 127 выпускников данного вуза.Дустхужаева окончила институт по направлению “Инструментальное исполнительство”.Ранее в Узбекистане стартовала онлайн-регистрация в вузы — что нужно знать.
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вуз институт искусств и культуры каракалпакстан нукус филиал выпускник пенсионный возраст общество
вуз институт искусств и культуры каракалпакстан нукус филиал выпускник пенсионный возраст общество

71-летняя узбекистанка окончила институт и хочет учиться еще

09:57 23.06.2023 (обновлено: 10:12 23.06.2023)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
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Чиннигуль Дустхужаева получила диплом бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана и намерена продолжить учебу в магистратуре.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 71-летняя женщина получила степень бакалавра нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, сообщает пресс-служба вуза.
Чиннигуль Дустхужаева стала самой старшей из 127 выпускников данного вуза.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

"Моей мечтой было получить высшее образование. Наконец она сбылась. Я проработала в сфере искусства почти 50 лет. Мечтаю теперь поступить в магистратуру”, — рассказала она.

© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Дустхужаева окончила институт по направлению “Инструментальное исполнительство”.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанВ Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
В Нукусе успешно окончила вуз 71-летняя студентка
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Ранее в Узбекистане стартовала онлайн-регистрация в вузы — что нужно знать.
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