https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-postuplenie-abiturient-2023-glavnoe-36110218.html

В Узбекистане стартовала онлайн-регистрация в вузы — что нужно знать

В Узбекистане стартовала онлайн-регистрация в вузы — что нужно знать

Самые популярные вопросы о поступлении – читайте в нашем материале.

2023-06-20T15:38+0500

2023-06-20T15:38+0500

2023-06-20T15:53+0500

общество

узбекистан

поступление

поступление в университет

абитуриенты

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане началась онлайн-регистрация абитуриентов в высшие учебные заведения, сообщает Агентство по оценке знаний. Прием документов продлится с 20 июня по 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие профессиональный-творческий экзамен, должны подать документы до 10 июля. Какие документы обязательно понадобятся для поступления и как их подать онлайн – уточнил Sputnik. В этом году школы закончили 73087 выпускников. Из них на бакалавриат по государственному гранту смогут поступить лишь 34860 абитуриентов. Для этого им придется сдать 90 тестовых заданий по пяти предметам. Об обязательных предметах и минимальных баллах – в нашем материале.Всего сейчас в Узбекистане к экзаменам готовятся около 400 тыс. выпускников. Как быстро подготовиться к вступительным испытаниям – читайте советы выпускников прошлых лет в статье Sputnik. Ежегодно в Узбекистане остается востребованным российское образование. В 2022 году в вузах России и их зарубежных филиалах обучалось около 53 тыс. узбекистанцев. Какие университеты открыты в республике и до какого числа принимают документы – в нашем материале.

https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-shkola-predmet-psixologiya-36096367.html

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