https://uz.sputniknews.ru/20230624/chvk-vagner-prigojin-ugolovnoye-delo-36263645.html
ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежу
ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежу
ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу 24.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-24T07:18+0500
2023-06-24T07:18+0500
2023-06-24T07:18+0500
чвк "вагнер"
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фсб россии
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет(НАК).В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.Ранее Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чвк "вагнер", россия, фсб россии
чвк "вагнер", россия, фсб россии
ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежу
ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет(НАК).
В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.
"В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в заявлении комитета.
Ранее Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности
. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.
Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.