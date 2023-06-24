https://uz.sputniknews.ru/20230624/chvk-vagner-prigojin-ugolovnoye-delo-36263645.html

ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежу

ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" из-за призыва к мятежу

ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу 24.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-24T07:18+0500

2023-06-24T07:18+0500

2023-06-24T07:18+0500

чвк "вагнер"

россия

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет(НАК).В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.Ранее Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.

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