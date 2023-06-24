Ситуация с ЧВК "Вагнер" — все главные события дня
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Все самые важные события, связанные с действиями ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгением Пригожиным, в кратком обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В ночь с 23 на 24 июня Министерство обороны России заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.
Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу
Главные события дня:
Главные события дня:
Генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем;
Минобороны России заявило, что Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина;
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", с призывом проявить благоразумие, скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов и гарантировало им безопасность;
Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам. Полный текст обращения можно прочитать в нашем Telegram-канале;
В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции;
В Москве объявили понедельник нерабочим днем;
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает каждое слово президента России Владимира Путина и, что чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности;
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым, Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом;
Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России и что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России;
Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent;
Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом;
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что как показывает развитие событий, действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота;
Министерство иностранных дел России выступило с заявлением и предостерегло Запад от использования ситуации в России для своих целей. Также ведомство подчеркнуло, что мятеж играет на руку западным врагам. Полный текст можно прочитать в нашем Telegram-канале;
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора;
Совет безопасности Беларуси на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе — подарок коллективному Западу;
Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг главы государства, не вбивать клин между защитниками родины и заявили, что предательство не должно оставаться безнаказанным;
Пресс-служба президента Беларуси распространила сообщение, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин принял предложения, озвученные белорусским лидером Александром Лукашенко, по мирному урегулированию ситуации;
Сам Евгений Пригожин опубликовал аудио-обращение, в котором заявил, что колонны ЧВК "Вагнер" разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.