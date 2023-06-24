https://uz.sputniknews.ru/20230624/chvk-vagner-prigozhin-glavnyye-sobytiya-dnya-36279909.html

Ситуация с ЧВК "Вагнер" — все главные события дня

Ситуация с ЧВК "Вагнер" — все главные события дня

Все самые важные события, связанные с действиями ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгением Пригожиным, в кратком обзоре Sputnik.

2023-06-24T23:26+0500

2023-06-24T23:26+0500

2023-06-24T23:26+0500

россия

чвк "вагнер"

александр лукашенко

владимир путин

мид рф

реджеп тайип эрдоган

рамзан кадыров

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В ночь с 23 на 24 июня Министерство обороны России заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежуГлавные события дня:

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