https://uz.sputniknews.ru/20230624/kak-budet-rabotat-tashkentskoye-metro-prazdnik-kurban-xayit-36266346.html

Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание

Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание

О расписание движения поездов и рабочем времени сообщил Ташкентский метрополитен. 24.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-24T13:49+0500

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узбекистан

курбан-хайит

метро

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В день праздника Курбан хайит — 28 июня 2023 года, метро будет работать в соответствии с будним графиком с 04:00 до 00:00, сообщает Ташкентский метрополитен.В другие выходные дни, отведенные для празднования, метро будет работать в соответствии с графиком на воскресенье — с 05:00 до 00:00.Ранее стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану. Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Курбан хайит — точные даты

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