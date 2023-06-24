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Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание
Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание
О расписание движения поездов и рабочем времени сообщил Ташкентский метрополитен. 24.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-24T13:49+0500
2023-06-24T13:49+0500
2023-06-24T13:49+0500
узбекистан
курбан-хайит
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В день праздника Курбан хайит — 28 июня 2023 года, метро будет работать в соответствии с будним графиком с 04:00 до 00:00, сообщает Ташкентский метрополитен.В другие выходные дни, отведенные для празднования, метро будет работать в соответствии с графиком на воскресенье — с 05:00 до 00:00.Ранее стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану. Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Курбан хайит — точные даты
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узбекистан, курбан-хайит, метро, ташкентский метрополитен
узбекистан, курбан-хайит, метро, ташкентский метрополитен
Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание
О расписание движения поездов и рабочем времени сообщил Ташкентский метрополитен.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В день праздника Курбан хайит — 28 июня 2023 года, метро будет работать в соответствии с будним графиком с 04:00 до 00:00, сообщает Ташкентский метрополитен
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В другие выходные дни, отведенные для празднования, метро будет работать в соответствии с графиком на воскресенье — с 05:00 до 00:00.