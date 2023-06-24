https://uz.sputniknews.ru/20230624/mid-predostereg-zapad-ot-ispolzovaniya-situatsii-v-rossii-dlya-svoix-tseley-36277894.html

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях

МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях

Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом

2023-06-24T20:18+0500

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россия

мид

мид рф

мид россии

заявление

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. МИД России в официальном заявлении предостерег западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, а также в бесперспективности этих попыток. В ведомстве отметили, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Также в МИД добавили, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента России Владимира Путина. Ранее МИД РФ сообщил, что киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию.

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