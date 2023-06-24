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https://uz.sputniknews.ru/20230624/mid-predostereg-zapad-ot-ispolzovaniya-situatsii-v-rossii-dlya-svoix-tseley-36277894.html
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях
Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом
2023-06-24T20:18+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. МИД России в официальном заявлении предостерег западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, а также в бесперспективности этих попыток. В ведомстве отметили, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Также в МИД добавили, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента России Владимира Путина. Ранее МИД РФ сообщил, что киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию.
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россия мид рф заявление политические силы суверенный курс международная арена
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МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях

20:18 24.06.2023 (обновлено: 20:26 24.06.2023)
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Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом, отметили в МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. МИД России в официальном заявлении предостерег западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, а также в бесперспективности этих попыток.

"Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка.
Также в МИД добавили, что попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента России Владимира Путина.

"Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД РФ сообщил, что киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию.
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