https://uz.sputniknews.ru/20230624/kiyevskiy-rejim-ssha-popytka-diskreditatsiya-rossiya-mid-rossiya-36274418.html

Киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию — МИД РФ

Киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию — МИД РФ

В ведомстве призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений Украины на Запорожскую АЭС

2023-06-24T17:44+0500

2023-06-24T17:44+0500

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россия

мид

мид рф

мид россии

мария захарова

магатэ

украина

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, являются попыткой дискредитировать Россию.Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В МИД РФ предостерегли Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений с украинской стороны.Захарова также добавила, что США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Ранее Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым.

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