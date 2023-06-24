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Киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию — МИД РФ
Киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию — МИД РФ
В ведомстве призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений Украины на Запорожскую АЭС
2023-06-24T17:44+0500
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россия
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, являются попыткой дискредитировать Россию.Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В МИД РФ предостерегли Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений с украинской стороны.Захарова также добавила, что США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Ранее Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым.
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россия украина мид рф официальный представитель мария захарова запорожская аэс дискредитация террористические планы киев сша
россия украина мид рф официальный представитель мария захарова запорожская аэс дискредитация террористические планы киев сша

Киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию — МИД РФ

17:44 24.06.2023 (обновлено: 17:46 24.06.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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В ведомстве призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений Украины на Запорожскую АЭС.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, являются попыткой дискредитировать Россию.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Налицо очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно — прикрыть свои преступные, а по факту — террористические планы создания аварийной ситуации, которая может поставить под угрозу жизнь и здоровье как населения региона, так и жителей стран Европы. Рассматриваем в качестве гнусной провокации заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной", — говорится в сообщении МИД России.

В МИД РФ предостерегли Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призвали МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений с украинской стороны.
Захарова также добавила, что США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО.

"Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона", — отметила она.

Ранее Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым.
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