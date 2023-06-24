https://uz.sputniknews.ru/20230624/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-sovetnik-suma-chakrabarti-36264903.html
Шавкат Мирзиёев принял своего советника Суму Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев принял своего советника Суму Чакрабарти
Обсудили, в частности, реализуемые мероприятия по созданию в стране Международного коммерческого суда
2023-06-24T10:11+0500
2023-06-24T10:11+0500
2023-06-24T10:16+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
советник
вто
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Были рассмотрены приоритеты программы социально-экономических реформ в республике, в том числе преобразования в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения.Обсудили также ход реализуемых мероприятий по созданию в стране Международного коммерческого суда, а также переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев советник сума чакрабарти встреча социально-экономические реформы здравоохранение образование водоснабжение международный коммерческий суд переговорный процесс вступление во всемирную торговую организацию вто
узбекистан президент шавкат мирзиёев советник сума чакрабарти встреча социально-экономические реформы здравоохранение образование водоснабжение международный коммерческий суд переговорный процесс вступление во всемирную торговую организацию вто
Шавкат Мирзиёев принял своего советника Суму Чакрабарти
10:11 24.06.2023 (обновлено: 10:16 24.06.2023)
Обсудили, в частности, реализуемые мероприятия по созданию в стране Международного коммерческого суда.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Были рассмотрены приоритеты программы социально-экономических реформ в республике, в том числе преобразования в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения.
"Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Обсудили также ход реализуемых мероприятий по созданию в стране Международного коммерческого суда, а также переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию.