https://uz.sputniknews.ru/20230624/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-sovetnik-suma-chakrabarti-36264903.html

Шавкат Мирзиёев принял своего советника Суму Чакрабарти

Шавкат Мирзиёев принял своего советника Суму Чакрабарти

Обсудили, в частности, реализуемые мероприятия по созданию в стране Международного коммерческого суда

2023-06-24T10:11+0500

2023-06-24T10:11+0500

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узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

советник

вто

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Были рассмотрены приоритеты программы социально-экономических реформ в республике, в том числе преобразования в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения.Обсудили также ход реализуемых мероприятий по созданию в стране Международного коммерческого суда, а также переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию.

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