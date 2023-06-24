https://uz.sputniknews.ru/20230624/shkolniki-strany-sng-vizit-senat-uzbekistan-36272380.html

Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана

Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана

Встреча с парламентариями прошла в рамках международного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества". 24.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-24T16:13+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Около 100 школьников и их наставники из Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана побывали в верхней палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает Сенат.Мероприятие прошло в рамках 8-го Международного культурно-образовательного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества", проходящего в республике.Там же в Сенате состоялась встреча с участием председателя Танзилы Нарбаевой и парламентариев.Проводить этот важный международный форум в Узбекистане — большая честь, отметила она.Школьники могли задать вопросы Председателю Сената. Так, например, им были интересны такие темы, как обеспечение занятости молодежи в Узбекистане, экологические проблемы и пути их решения, сохранение ценностей и традиций в условиях глобализации, обращения граждан в Сенат Олий Мажлиса и их решение, дальнейшее укрепление парламентских связей между странами СНГ. Молодежь также ознакомили с деятельностью верхней палаты парламента, ее составом, сенаторами, изменениями в законодательстве.Ранее, мы сообщали, что в Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ.

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