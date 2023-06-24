Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
16:13 24.06.2023 (обновлено: 16:18 24.06.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаШкольники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Встреча с парламентариями прошла в рамках международного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества".
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Около 100 школьников и их наставники из Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана побывали в верхней палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает Сенат.
Мероприятие прошло в рамках 8-го Международного культурно-образовательного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества", проходящего в республике.
Там же в Сенате состоялась встреча с участием председателя Танзилы Нарбаевой и парламентариев.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаШкольники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Проводить этот важный международный форум в Узбекистане — большая честь, отметила она.
"Как мы стали свидетелями на церемонии открытия делегация каждого государства приехала на форум тщательно подготовившись, имея в багаже различные презентации, идеи и предложения, чтобы обсудить их со своими сверстниками из стран Содружества. Повестка дня мероприятия разнообразная, интересная и насыщенная. Здесь вы ознакомитесь с презентациями национальных традиций и обычаев народов государств-участников СНГ", — отметила Танзила Нарбаева.
Школьники могли задать вопросы Председателю Сената. Так, например, им были интересны такие темы, как обеспечение занятости молодежи в Узбекистане, экологические проблемы и пути их решения, сохранение ценностей и традиций в условиях глобализации, обращения граждан в Сенат Олий Мажлиса и их решение, дальнейшее укрепление парламентских связей между странами СНГ.
Молодежь также ознакомили с деятельностью верхней палаты парламента, ее составом, сенаторами, изменениями в законодательстве.