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https://uz.sputniknews.ru/20230624/shkolniki-strany-sng-vizit-senat-uzbekistan-36272380.html
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
Встреча с парламентариями прошла в рамках международного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества". 24.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-24T16:13+0500
2023-06-24T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Около 100 школьников и их наставники из Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана побывали в верхней палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает Сенат.Мероприятие прошло в рамках 8-го Международного культурно-образовательного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества", проходящего в республике.Там же в Сенате состоялась встреча с участием председателя Танзилы Нарбаевой и парламентариев.Проводить этот важный международный форум в Узбекистане — большая честь, отметила она.Школьники могли задать вопросы Председателю Сената. Так, например, им были интересны такие темы, как обеспечение занятости молодежи в Узбекистане, экологические проблемы и пути их решения, сохранение ценностей и традиций в условиях глобализации, обращения граждан в Сенат Олий Мажлиса и их решение, дальнейшее укрепление парламентских связей между странами СНГ. Молодежь также ознакомили с деятельностью верхней палаты парламента, ее составом, сенаторами, изменениями в законодательстве.Ранее, мы сообщали, что в Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ.
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Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана

16:13 24.06.2023 (обновлено: 16:18 24.06.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаШкольники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Встреча с парламентариями прошла в рамках международного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества".
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Около 100 школьников и их наставники из Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана побывали в верхней палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает Сенат.
Мероприятие прошло в рамках 8-го Международного культурно-образовательного форума государств-участников СНГ "Дети Содружества", проходящего в республике.
Там же в Сенате состоялась встреча с участием председателя Танзилы Нарбаевой и парламентариев.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаШкольники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
Школьники из стран СНГ посетили Сенат Узбекистана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Проводить этот важный международный форум в Узбекистане — большая честь, отметила она.

"Как мы стали свидетелями на церемонии открытия делегация каждого государства приехала на форум тщательно подготовившись, имея в багаже различные презентации, идеи и предложения, чтобы обсудить их со своими сверстниками из стран Содружества. Повестка дня мероприятия разнообразная, интересная и насыщенная. Здесь вы ознакомитесь с презентациями национальных традиций и обычаев народов государств-участников СНГ", — отметила Танзила Нарбаева.

Школьники могли задать вопросы Председателю Сената. Так, например, им были интересны такие темы, как обеспечение занятости молодежи в Узбекистане, экологические проблемы и пути их решения, сохранение ценностей и традиций в условиях глобализации, обращения граждан в Сенат Олий Мажлиса и их решение, дальнейшее укрепление парламентских связей между странами СНГ.
Молодежь также ознакомили с деятельностью верхней палаты парламента, ее составом, сенаторами, изменениями в законодательстве.
Ранее, мы сообщали, что в Узбекистане стартовал восьмой международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" государств-участников СНГ.
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