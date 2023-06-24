https://uz.sputniknews.ru/20230624/tysyacha-avtobus-kursirovat-kurban-xayit-tashkent-36273862.html
В Курбан хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить до мечетей с раннего утра
В Курбан хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить до мечетей с раннего утра
Транспорт до столичных мечетей будет доступен с 3 часов утра
2023-06-24T16:58+0500
2023-06-24T16:58+0500
2023-06-24T18:07+0500
узбекистан
автобус
курбан-хайит
мечеть
праздник
намаз
маршрут
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В первый день празднования Курбан хайита для граждан, которые собираются на праздничный намаз, запустят 160 автобусов. Они будут курсировать до столичных мечетей с 03.00 до 05.00 утра, сообщает "Тошшахартрансхизмат".28 июня в Ташкенте запустят 1060 автобусов, которые будут курсировать с раннего утра. Ранее стало известно, как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит.
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узбекистан ташкент праздник курбан хайит мечеть намаз маршрут автобус 28 июня
узбекистан ташкент праздник курбан хайит мечеть намаз маршрут автобус 28 июня
В Курбан хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить до мечетей с раннего утра
16:58 24.06.2023 (обновлено: 18:07 24.06.2023)
Транспорт до столичных мечетей будет доступен с 3 часов утра.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В первый день празднования Курбан хайита для граждан, которые собираются на праздничный намаз, запустят 160 автобусов. Они будут курсировать до столичных мечетей с 03.00 до 05.00 утра, сообщает "Тошшахартрансхизмат"
.
28 июня в Ташкенте запустят 1060 автобусов, которые будут курсировать с раннего утра.
"Будут запущены 1060 автобусов на 151 автобусный маршрут в Ташкенте. Движение транспорта начнется с 4:00 утра", — говорится в сообщении ведомства.