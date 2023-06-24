https://uz.sputniknews.ru/20230624/tysyacha-avtobus-kursirovat-kurban-xayit-tashkent-36273862.html

В Курбан хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить до мечетей с раннего утра

В Курбан хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить до мечетей с раннего утра

Транспорт до столичных мечетей будет доступен с 3 часов утра

2023-06-24T16:58+0500

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узбекистан

автобус

курбан-хайит

мечеть

праздник

намаз

маршрут

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В первый день празднования Курбан хайита для граждан, которые собираются на праздничный намаз, запустят 160 автобусов. Они будут курсировать до столичных мечетей с 03.00 до 05.00 утра, сообщает "Тошшахартрансхизмат".28 июня в Ташкенте запустят 1060 автобусов, которые будут курсировать с раннего утра. Ранее стало известно, как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит.

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