https://uz.sputniknews.ru/20230625/rossiyskie-voyska-ataki-vsu-36290600.html
Российские войска продолжают успешно отбивать атаки ВСУ – Минобороны
Российские войска продолжают успешно отбивать атаки ВСУ – Минобороны
За сутки военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении, сообщили в ведомстве.
2023-06-25T19:11+0500
2023-06-25T19:11+0500
2023-06-25T19:11+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские войска за последние сутки отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении в ДНР и ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы РФ нанесли поражения 63-й и 67-й механизированным бригада ВСУ. в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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россия специальная военная операция донбасс днр лнр российские войска атаки всу
россия специальная военная операция донбасс днр лнр российские войска атаки всу
Российские войска продолжают успешно отбивать атаки ВСУ – Минобороны
За сутки военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении, сообщили в ведомстве.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские войска за последние сутки отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении в ДНР и ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.
Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы РФ нанесли поражения 63-й и 67-й механизированным бригада ВСУ. в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.