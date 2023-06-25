https://uz.sputniknews.ru/20230625/rossiyskie-voyska-ataki-vsu-36290600.html

Российские войска продолжают успешно отбивать атаки ВСУ – Минобороны

Российские войска продолжают успешно отбивать атаки ВСУ – Минобороны

За сутки военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении, сообщили в ведомстве.

2023-06-25T19:11+0500

2023-06-25T19:11+0500

2023-06-25T19:11+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские войска за последние сутки отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении в ДНР и ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы РФ нанесли поражения 63-й и 67-й механизированным бригада ВСУ. в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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