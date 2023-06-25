https://uz.sputniknews.ru/20230625/vybora-ne-ostaetsya-rossii-pridetsya-nanesti-yadernyy-udar-po-evrope-36289071.html

Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе

Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе

Семьдесят пять лет взаимного сдерживания ядерное оружие спасало мир, и люди просто привыкли к этому. 25.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-25T20:00+0500

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колумнисты

запад

сша

украина

россия

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik, Сергей Караганов. Теперь же мы видим воочию, что ядерное оружие больше не останавливает, потому что происходит немыслимое: Запад развязал большую войну в подбрюшье великой ядерной державы, пишет колумнист РИА Новости.Официальная история создания атомного оружия известна, но, с моей точки зрения, там еще есть сверхидея его появления. Как будто Господь Бог увидел, что значительная часть человечества обезумела, развязав две мировые войны при жизни одного поколения, и вручил людям ядерное оружие — оружие апокалипсиса, чтобы оно было у людей все время перед глазами и пугало их.А теперь люди потеряли страх.За прошедшие десятилетия в Штатах, Европе и даже частично в России распространилось то, что я называю стратегическим паразитизмом: уверенность, что войны не может быть и не будет никогда. К этому привыкли, и как раз на этой почве выросла современная западная идеология. Плюс сейчас там идет совершенно небывалая пропаганда, какой не было даже в годы холодной войны. Народ просто оболванивают, и люди боятся даже говорить то, что они реально думают. В результате из-за этих 70 лет мира у общества перестало работать чувство самосохранения, а с помощью феерически злобной пропаганды это чувство самосохранения еще больше глушат, как и заявлениями о том, что Россия никогда не нанесет удар по Европе. Официальная западная пропаганда прокачивает идею о том, что Запад может творить что угодно, а Москва будет все это терпеть. И сейчас это проявилось крайне выпукло и ярко.В последние годы Россия начинает укреплять ядерное сдерживание, но пока предпринимаемые шаги совершенно недостаточны. Мы в какой-то момент тоже успокоились, пошли в русле западных теорий и безрассудно завысили порог применения ядерного оружия, чем сейчас неслучайно пользуется Запад. Там все время полуофициальные лица подчеркивают: нет, русские никогда не применят ядерное оружие. Они хотят, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не ставили даже этот вопрос, как бы освобождая им дорогу для бесконечной войны на Украине. Но учитывая, что их потенциал в области ВПК выше, чем у нас, они просто нас хотят измотать.Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничегоЯ надеюсь, что мы никогда не используем ядерное оружие, но то, что мы отказываемся от возможности его применения во всех ситуациях, кроме как в случае смертельной опасности для самого государства, мне кажется легкомысленным.Тем самым Штаты связывают руки России и надеются в долгосрочной перспективе ее взорвать этой длинной войной. Ну и, как следствие, кардинальным образом ослабить своего главного соперника — Китай, который в случае чего окажется один. Это стратегический замысел, который абсолютно понятен. Ну а параллельно американцы, уже бросив в топку украинский народ, толкают туда же Европу, уничтожая позиции, которые она занимала пять веков. Они решают тем самым еще одну проблему — уничтожают Старый Свет как стратегического игрока и потенциального стратегического конкурента. В свою очередь, компрадорские европейские элиты гонят свои страны и народы на заклание.Хочется верить, что наши противники одумаются. Потому что если нет, то перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение. Но я считаю, что наш президент в какой-то момент должен проецировать свою решимость применить ядерное оружие.Однако возникает вопрос, кто может и должен стать целью подобной атаки. Американцы, как мы все знаем, беззастенчиво врали, говоря о том, что мы готовимся к ударам по Украине. Это чудовищная бессмысленность, злобная, потому что, конечно, украинцы — несчастный обманутый народ, которого гонят на убой. Но все-таки это наши люди, по ним мы бить не будем. Если же дело дойдет до ядерных ударов, то речь должна пойти о ряде стран в Европе, которые оказывают наибольшее содействие киевскому наемному режиму.К счастью, мы начали делать шаги по лестнице ядерного сдерживания. Но нам надо двигаться быстрее и решительнее, хотя, конечно, применение ядерного оружия — это чудовищный шаг, его по возможности нужно избежать. Но, как показывает вектор развития Запада, его элит и общества, их движение к античеловеческим и постчеловеческим ценностям, все это однозначно говорит об объективном приближении к большой термоядерной войне. Мы должны прервать этот процесс и таким образом спасти мир — по возможности, конечно, избегая сверхжестких действий.У нас есть время, но нужно понимать, что его довольно мало. Мы должны использовать эти несколько лет впереди, чтобы решить проблему Запада, заставить его отступить и заняться своими собственными делами, потому что сейчас он пытается, не решая свои проблемы, развязывать войны по всему миру.Начало специальной военной операции стало существенным и, безусловно, правильным шагом, хотя, с моей точки зрения, его стоило бы нам сделать раньше. Можно предпринять еще целый ряд мер. В частности, стоит донести до всех на Западе, что любой удар по Белоруссии — это удар по России и повлечет соответствующие последствия."На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правдуТакже среди возможных российских мер могут быть передислокации ракет, испытания наших стратегических ракет на более близкие дистанции, а также психологические действия и даже разрыв дипломатических отношений со странами, которые играют наиболее активную русофобскую роль. Также возможна такая мера, как предупреждение всех русскоязычных, всех граждан бывшего СССР, всех людей доброй воли покинуть места, которые могут быть потенциальными целями ядерного удара. Это тоже может быть возможным мощнейшим инструментом сдерживания. Причем всем этим людям необязательно ехать в Россию: пускай они уезжают в другие страны, где нет военных объектов и которые не помогают наемному киевскому режиму, не снабжают его оружием и деньгами, — таких стран очень много. В Россию люди должны возвращаться не из страха, а по собственной воле.При обсуждении темы гипотетического ядерного удара по Европе возникает вопрос: а как на него ответят США? Практически все эксперты соглашаются, что американцы ни при каких обстоятельствах не ответят на ядерный удар по их союзникам ядерным ударом по нашей территории. Кстати, даже Байден проговорился об этом в открытую. Однако российские военные специалисты полагают, что могут последовать массированные ответные удары обычными вооружениями. На это можно указать, что в ответ на массированный неядерный удар будут нанесены еще более массированные удары ядерные. И они покончат с Европой как с геополитической единицей. Чего бы, конечно, не хотелось, потому что все же мы в известной степени европейцы и, используя слова Достоевского, старые европейские камни нам не чужды.При обсуждении подобных сценариев неизбежно возникает тема Китая и его позиции. Стратегические цели у нас одинаковые, но оперативные, естественно, расходятся. И если бы я был китайцем, я бы не торопился прекращать конфликт вокруг Украины, потому что он оттягивает внимание и военную мощь США и Запада от Китая и дает возможность Пекину накопить силы. Это совершенно нормальная, я бы сказал, уважительная позиция. И конечно, я бы не хотел, чтобы ядерное оружие было применено. Во-первых, по морально-этическим соображениям: я думаю, тут мы с китайцами едины. Ну а во-вторых — потому, что у китайцев пока маленький ядерный потенциал, передвижение военно-политической конкуренции в эту область для него сейчас нежелательно. Через десять лет у них будет первоклассный ядерный потенциал (да даже через пять-семь лет ситуация у них изменится), и тогда оптимальным вариантом предотвращения большой термоядерной войны станет тот, при котором более мощный Китай будет стоять на передовом рубеже, а Россия подпирать и прикрывать его, как сейчас китайцы подпирают нас.Я прекрасно понимаю моральные муки людей, которые говорят: ни при каких обстоятельствах применение ядерного оружия немыслимо и недопустимо. На что я им отвечаю: друзья мои, я уважаю пацифистов, но они существуют и живут в этом мире только потому, что за них сражаются и гибнут воины, как сражаются сейчас наши солдаты и офицеры на Украине.Запад нанес по энергосистеме России подлый удар

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колумнисты, запад, сша, украина, россия, ядерное оружие