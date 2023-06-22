https://uz.sputniknews.ru/20230622/zapad-rossiya-energetika-politika-mnenie-eksperta-36178729.html

Запад нанес по энергосистеме России подлый удар

Запад нанес по энергосистеме России подлый удар

Часто можно услышать, что Россия безболезненно и без потерь перенесла все санкции, но это не так.

2023-06-22T08:05+0500

2023-06-22T08:05+0500

2023-06-22T08:05+0500

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Как стало известно, американская корпорация General Electric с понедельника, 19 июня, прекратила обслуживать в рамках сервисных контрактов все турбины собственного производства, находящиеся на территории России. Этот удар относится к категории весьма болезненных, пишет колумнист РИА Новости. Речь идет о высокомощном оборудовании, а именно о турбинах так называемого H- и F-класса. Сразу оговоримся, что количество подобных силовых агрегатов зарубежного производства на российских объектах генерации не критично, но они все же играют не последнюю роль. Точно известно, что американские машины, использующие в качестве топлива природный газ, имеют совокупную установленную мощность в пять гигаватт, что эквивалентно трем-четырем атомным энергоблокам, которые наш "Росатом" сейчас строит по всему миру. Если говорить конкретнее, то турбины класса 9FA установлены на Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС, ее коллега класса 9FB — на Среднеуральской ГРЭС, а единственный экземпляр турбины 9HA0.1, то есть H-класса, работает на Казанской ТЭЦ-3.Естественно, перечисленные силовые агрегаты не являются единственными на тепло- и электростанциях, но просто для понимания масштаба добавим, что их совокупная мощность составляет восемь гигаватт. Из которых пять — это именно зарубежные машины, которые работают в тяжелом производственном цикле и требуют не только текущего обслуживания, но и планово-предупредительного, а также регламентного ремонта.Добавим, что к американским санкциям присоединился французский машиностроительный концерн Alstom, но тут нужно понимать одну тонкость. Исторически Alstom был флагманом французского тяжелого и силового машиностроения, но его деятельность в последние 15 лет тесно связана с чередой громких скандалов, где активно мутили воду американские корпорации.В результате в 2014 году корпорация была куплена за 17 миллиардов долларов и покупателем — какой сюрприз — стала американская GE. Злые европейские языки утверждают, что сделку активно лоббировал сотрудник аппарата тогдашнего президента Франции по имени Эммануэль Макрон. Процесс покупки был обставлен настолько грязно и топорно, что Министерство юстиции США начало расследование по данному факту, которое завершилось оглушительным ничем.Причина проста. GE покупала Alstom не для захвата новой части мирового рынка, а чтобы убрать с пути опасного конкурента. И спустя несколько лет, когда новое подразделение, лишившись контрактов, стало показывать стабильные и крупные убытки, американцы продали его обратно. Так что нет ничего удивительного, что в новой американской подлости участвует и якобы независимая Alstom.Но вернемся к делам российским.Данный выпад, конечно, не обрушит внутренние региональные энергосистемы Центральной России, Урала и Сибири, но в краткосрочной перспективе, по оценке некоторых специалистов, может привести к росту стоимости производства электричества до 25 процентов. Если это произойдет, то по цепочке вырастет и стоимость киловатт-часов, причем для населения рост будет заметнее, так как государство по умолчанию субсидирует якорных потребителей вроде крупных комбинатов и фабрик.Кроме того, в полный рост и во всей наглядности встает проблема импортозамещения в отрасли, имеющей жизненную важность для государства.В настоящий момент в России есть два крупных производителя газовых турбин высокой мощности. Это питерские "Силовые машины", выпускающие агрегаты ГТЭ-65 и ГТЭ-170, и Объединенная двигателестроительная корпорация, предлагающая турбины ГТД-110М. В обоих случаях числовая номенклатура означает мощность в мегаваттах. Ключевой вопрос заключается в том, можно ли заменить американские агрегаты российскими аналогами, успеют ли их произвести до полного выхода из строя "американцев" и сколько времени займет это перевооружение. Для увеличения сроков службы и, соответственно, замены на наши аппараты возможен вариант технического каннибализма, когда зарубежные аналоги будут ремонтировать за счет одной или нескольких установок, определенных на роль донора.Что касается турбин класса H, то заменить их и локализовать производство внутри России невозможно. Здесь в качестве регуляторной меры, скорее всего, будут применяться перетоки из соседних регионов, так что Казань без света не останется. Но как долго будет работать эта, по сути, временная и компенсаторная схема и когда будет устранено это слабое звено — вопрос открытый.В завершение нужно сказать, что перед нами очередное свидетельство того, что западные страны под предводительством США пойдут на любые меры, лишь бы они наносили вред России, затрудняли работу промышленности и повышали градус общественного недовольства. Новый удар болезненный, но не смертельный, все будет зависеть от текущих компетенций наших производителей, которые, надеемся, смогут подставить свое заводское плечо.А вот европейскую экономику можно окончательно хоронить. Просто потому, что, например, оставшиеся в строю аналогичные турбины на газокомпрессорных станциях, обеспечивающих работу "Северного потока — 1", произведены немецкой Siemens. А заокеанские кукловоды еще год назад арестовывали их продукцию в Канаде, срывая ремонтные и сервисные операции.

https://uz.sputniknews.ru/20230621/ukraina-nato-vstupleniye-frantsiya-pozitsiya-36142068.html

https://uz.sputniknews.ru/20230621/evropa-politika-mnenie-eksperta-36166997.html

https://uz.sputniknews.ru/20230621/tanki-protivnika-goryat-za-miluyu-dushu--putin-36173701.html

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