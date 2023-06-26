https://uz.sputniknews.ru/20230626/paren-spaseniye-dvuxletnyaya-devochka-podarok-noutbuk-36319457.html

Парня, спасшего утопающую двухлетнюю девочку, наградили

Парня, спасшего утопающую двухлетнюю девочку, наградили

В настоящее время спасенный ребенок находится под наблюдением врачей

2023-06-26T17:06+0500

2023-06-26T17:06+0500

2023-06-26T17:18+0500

узбекистан

спасение

ребенок

подарок

врачи

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Юсуфбек Тожибоев спас 2-летнюю Муслиму Абдуллаеву, упавшую в небольшой канал, сообщает Telegram-канал Почтачи. Парень заметил проплывающего без сознания ребенка, кинулся в воду и вытащил малышку на сушу. Вовремя оказав девочке первую помощь, парень спас ей жизнь.Представители отдела по чрезвычайным ситуациям Кибрайского района вручили ему благодарственную грамоту и подарок.В настоящее время девочка Муслима находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как удовлетворительное.Как отмечается в сообщении, случай произошел вечером, 18 июня, в махалле "Хужакурган" Кибрайского района.Ранее сообщалось, что посетитель кафе запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться.

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узбекистан кибрайский район махалля хужакурган спасение жизни юсуфбек тожибоев муслима абдуллаева наблюдение врачей отдел по чрезвычайным ситуациям