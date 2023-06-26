https://uz.sputniknews.ru/20230626/paren-spaseniye-dvuxletnyaya-devochka-podarok-noutbuk-36319457.html
Парня, спасшего утопающую двухлетнюю девочку, наградили
Парня, спасшего утопающую двухлетнюю девочку, наградили
В настоящее время спасенный ребенок находится под наблюдением врачей
2023-06-26T17:06+0500
2023-06-26T17:06+0500
2023-06-26T17:18+0500
узбекистан
спасение
ребенок
подарок
врачи
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Юсуфбек Тожибоев спас 2-летнюю Муслиму Абдуллаеву, упавшую в небольшой канал, сообщает Telegram-канал Почтачи. Парень заметил проплывающего без сознания ребенка, кинулся в воду и вытащил малышку на сушу. Вовремя оказав девочке первую помощь, парень спас ей жизнь.Представители отдела по чрезвычайным ситуациям Кибрайского района вручили ему благодарственную грамоту и подарок.В настоящее время девочка Муслима находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как удовлетворительное.Как отмечается в сообщении, случай произошел вечером, 18 июня, в махалле "Хужакурган" Кибрайского района.Ранее сообщалось, что посетитель кафе запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться.
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узбекистан кибрайский район махалля хужакурган спасение жизни юсуфбек тожибоев муслима абдуллаева наблюдение врачей отдел по чрезвычайным ситуациям
узбекистан кибрайский район махалля хужакурган спасение жизни юсуфбек тожибоев муслима абдуллаева наблюдение врачей отдел по чрезвычайным ситуациям
Парня, спасшего утопающую двухлетнюю девочку, наградили
17:06 26.06.2023 (обновлено: 17:18 26.06.2023)
В настоящее время спасенный ребенок находится под наблюдением врачей.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Юсуфбек Тожибоев спас 2-летнюю Муслиму Абдуллаеву, упавшую в небольшой канал, сообщает Telegram-канал Почтачи.
Парень заметил проплывающего без сознания ребенка, кинулся в воду и вытащил малышку на сушу.
Вовремя оказав девочке первую помощь, парень спас ей жизнь.
Представители отдела по чрезвычайным ситуациям Кибрайского района вручили ему благодарственную грамоту и подарок.
В настоящее время девочка Муслима находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как удовлетворительное.
Как отмечается в сообщении, случай произошел вечером, 18 июня, в махалле "Хужакурган" Кибрайского района.