https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-kashkadarya-kafye-mujchina-brosok-stakan-devushka-36307552.html
Посетитель кафе в запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться — реакция УВД
Посетитель кафе в запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться — реакция УВД
На мужчину завели уголовное дело по статье “хулиганство”. Ему грозят обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, либо ограничение или лишение свободы до трех лет.
2023-06-26T13:37+0500
2023-06-26T13:37+0500
2023-06-26T13:37+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
шахрисабз
кафе
происшествия
общество
уголовное дело
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Кашкадарьинское управление внутренних дел завело уголовное дело на посетителя одного из кафе города Шахрисабза, сообщает УВД области.Инцидент произошел в кафе “Караван”. Мужчина пытался познакомиться с девушками, сидевшими за другим столиком. Получив отказ, он швырнул стакан, который попал в голову одной из них и разбился.В результате девушка получила порезы лица и шеи, также пострадала ее подруга, сидевшая рядом. Их обеих госпитализировали.По информации областного УВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 пункта "в" статьи 277 (хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) УК РУз.Ему грозит от 300 до 360 часов общественных работ, либо ограничение или лишение свободы от 1 до 3 лет.Ранее в Ташкенте оштрафовали гражданина США оскорбившего женщину.
узбекистан
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узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз кафе происшествия общество уголовное дело уголовный кодекс
узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз кафе происшествия общество уголовное дело уголовный кодекс
Посетитель кафе в запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться — реакция УВД
На мужчину в Кашкадарьинской области РУз завели уголовное дело по статье “хулиганство”. Ему грозят обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, либо ограничение или лишение свободы до трех лет.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Кашкадарьинское управление внутренних дел завело уголовное дело на посетителя одного из кафе города Шахрисабза, сообщает УВД области.
Инцидент произошел в кафе “Караван”. Мужчина пытался познакомиться с девушками, сидевшими за другим столиком. Получив отказ, он швырнул стакан, который попал в голову одной из них и разбился.
В результате девушка получила порезы лица и шеи, также пострадала ее подруга, сидевшая рядом. Их обеих госпитализировали.
По информации областного УВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 пункта "в" статьи 277 (хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) УК РУз.
Ему грозит от 300 до 360 часов общественных работ, либо ограничение или лишение свободы от 1 до 3 лет.