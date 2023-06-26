https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-kashkadarya-kafye-mujchina-brosok-stakan-devushka-36307552.html

Посетитель кафе в запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться — реакция УВД

Посетитель кафе в запустил стаканом в девушку за отказ знакомиться — реакция УВД

На мужчину завели уголовное дело по статье “хулиганство”. Ему грозят обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, либо ограничение или лишение свободы до трех лет.

2023-06-26T13:37+0500

2023-06-26T13:37+0500

2023-06-26T13:37+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

кафе

происшествия

общество

уголовное дело

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36307679_0:454:2048:1606_1920x0_80_0_0_bd42bd43b1975703097fee4351f49341.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Кашкадарьинское управление внутренних дел завело уголовное дело на посетителя одного из кафе города Шахрисабза, сообщает УВД области.Инцидент произошел в кафе “Караван”. Мужчина пытался познакомиться с девушками, сидевшими за другим столиком. Получив отказ, он швырнул стакан, который попал в голову одной из них и разбился.В результате девушка получила порезы лица и шеи, также пострадала ее подруга, сидевшая рядом. Их обеих госпитализировали.По информации областного УВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 пункта "в" статьи 277 (хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) УК РУз.Ему грозит от 300 до 360 часов общественных работ, либо ограничение или лишение свободы от 1 до 3 лет.Ранее в Ташкенте оштрафовали гражданина США оскорбившего женщину.

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз кафе происшествия общество уголовное дело уголовный кодекс