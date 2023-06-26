https://uz.sputniknews.ru/20230626/poisk-alternativa-amerika-dollar-prichina-ssha-36302221.html

Почему страны уходят от доллара — представитель России в МВФ

Почему страны уходят от доллара — представитель России в МВФ

Соединенные Штаты спровоцировали ситуацию, из-за которой начался поиск замены доллару.

2023-06-26T12:01+0500

2023-06-26T12:01+0500

2023-06-26T12:11+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. США сами создали ситуацию, когда в мире начали поиск альтернатив американскому доллару, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.Об этом сообщает РИА Новости.По словам Можина, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, китайский юань. Саудовская Аравия, Иран и Бразилия уже сейчас ведут внешнюю торговлю в юанях. Причем, в этой валюте операции проходят как с Китаем, так и с третьими странами.Эксперт подчеркнул, что Штаты обеспокоены судьбой доллара и отказом от американской валюты, развивающимся довольно быстро.По его мнению, главный фактор роли доллара в мировой экономике в качестве резервной валюты, а также главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив.В заключение он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.Ранее Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар.

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