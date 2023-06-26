https://uz.sputniknews.ru/20230626/poisk-alternativa-amerika-dollar-prichina-ssha-36302221.html
Почему страны уходят от доллара — представитель России в МВФ
Почему страны уходят от доллара — представитель России в МВФ
Соединенные Штаты спровоцировали ситуацию, из-за которой начался поиск замены доллару.
2023-06-26T12:01+0500
2023-06-26T12:01+0500
2023-06-26T12:11+0500
россия
сша
китай
международный валютный фонд
в мире
доллары
валюта
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/0c/19641795_0:463:2747:2008_1920x0_80_0_0_99cdc31f15ba61a7c3dbccedd31ae683.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. США сами создали ситуацию, когда в мире начали поиск альтернатив американскому доллару, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.Об этом сообщает РИА Новости.По словам Можина, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, китайский юань. Саудовская Аравия, Иран и Бразилия уже сейчас ведут внешнюю торговлю в юанях. Причем, в этой валюте операции проходят как с Китаем, так и с третьими странами.Эксперт подчеркнул, что Штаты обеспокоены судьбой доллара и отказом от американской валюты, развивающимся довольно быстро.По его мнению, главный фактор роли доллара в мировой экономике в качестве резервной валюты, а также главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив.В заключение он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.Ранее Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/0c/19641795_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_128d49199127371eb924767c2d08f2b2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия сша китай в мире международный валютный фонд доллары валюта мнение эксперта
россия сша китай в мире международный валютный фонд доллары валюта мнение эксперта
Почему страны уходят от доллара — представитель России в МВФ
12:01 26.06.2023 (обновлено: 12:11 26.06.2023)
Соединенные Штаты спровоцировали ситуацию, из-за которой начался поиск замены доллару.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. США сами создали ситуацию, когда в мире начали поиск альтернатив американскому доллару, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит", — указал он.
По словам Можина, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, китайский юань.
Саудовская Аравия, Иран и Бразилия уже сейчас ведут внешнюю торговлю в юанях. Причем, в этой валюте операции проходят как с Китаем, так и с третьими странами.
Эксперт подчеркнул, что Штаты обеспокоены судьбой доллара и отказом от американской валюты, развивающимся довольно быстро.
"Понятно, что это происходит не в один момент, но процесс уже начался", — добавил Можин.
По его мнению, главный фактор роли доллара в мировой экономике в качестве резервной валюты, а также главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив.
"Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но все-таки главное — это просто отсутствие альтернатив", — отметил исполнительный директор от России в МВФ.
В заключение он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.