https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossiya-yevgeniy-prigojin-ugolovnoye-delo-prodoljeniye-36313536.html
Уголовное дело против Пригожина не прекратили
Уголовное дело против Пригожина не прекратили
Источник подтвердил продолжение расследования дела в отношении основателя частной военной компании “Вагнер” Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа.
2023-06-26T16:15+0500
2023-06-26T16:15+0500
2023-06-26T16:17+0500
попытка вооруженного мятежа
россия
в мире
евгений пригожин
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36312783_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80c376ed3662d24a88ec497d0dc1e74c.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о призыве к вооруженному мятежу не закрыли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре. Другие детали он не уточнил.Напомним, что в ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что военные РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, а на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.На следующий день пресс-служба президента Беларуси рассказала о переговорах Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Ранее в Кремле заявили, что ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36312783_141:32:2670:1929_1920x0_80_0_0_02b2b96947b099f32c380f5de9031dec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия попытка вооруженного мятежа евгений пригожин уголовное дело
в мире россия попытка вооруженного мятежа евгений пригожин уголовное дело
Уголовное дело против Пригожина не прекратили
16:15 26.06.2023 (обновлено: 16:17 26.06.2023)
Источник подтвердил продолжение расследования дела в отношении основателя частной военной компании “Вагнер” Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о призыве к вооруженному мятежу не закрыли, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
"Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено", — сказал собеседник агентства.
Другие детали он не уточнил.
Напомним, что в ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что военные РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, а на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
На следующий день пресс-служба президента Беларуси рассказала о переговорах Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Ранее в Кремле заявили
, что ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО.