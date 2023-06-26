https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossiya-yevgeniy-prigojin-ugolovnoye-delo-prodoljeniye-36313536.html

Уголовное дело против Пригожина не прекратили

Уголовное дело против Пригожина не прекратили

Источник подтвердил продолжение расследования дела в отношении основателя частной военной компании “Вагнер” Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа.

2023-06-26T16:15+0500

2023-06-26T16:15+0500

2023-06-26T16:17+0500

попытка вооруженного мятежа

россия

в мире

евгений пригожин

уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о призыве к вооруженному мятежу не закрыли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре. Другие детали он не уточнил.Напомним, что в ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что военные РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, а на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.На следующий день пресс-служба президента Беларуси рассказала о переговорах Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Ранее в Кремле заявили, что ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на СВО.

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