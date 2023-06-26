https://uz.sputniknews.ru/20230626/samolety-turbulentnost-strany-polety-pilot-mneniye-36324355.html

В каких полетах чаще всего случается турбулентность — пилоты

В каких полетах чаще всего случается турбулентность — пилоты

Эксперт: сильная турбулентность обычно бывает над Альпами и Атлантикой

2023-06-26T22:00+0500

2023-06-26T22:00+0500

2023-06-26T22:00+0500

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О том, где чаще всего во время полета случается турбулентность и какие места лучше занимать пассажирам, которые ее боятся, рассказали пилоты British Airways британской ежедневной газете Daily Mail.Об этом сообщает РИА Новости.Чаще всего самолеты трясет на основных туристических маршрутах в Америку, Канаду и страны Карибского бассейна. В Европе “болтает” над Альпами, в полете в Швейцарию и Австрию. Самолеты постоянно попадают в зону турбулентности над Японией, а по пути в Австралию — только в самом конце, на подлетах к Сиднею или Мельбурну.Предварительно перед полетом можно посмотреть прогноз на специальных сайтах, например, на turbli.com. Он сканирует небо за 36 часов до вылета и возможность гроз, а также определяет, будут ли взлеты и посадки плавными.Часто летающие пассажиры говорят, что лучше сидеть в центре салона, так как в хвосте трясет больше всего. Но эксперты считают, разница не существенна и на огромных лайнерах, таких как Dreamliner от Boeing или двухэтажный Airbus A380, это вообще не заметно.С 1979 по 2020 год турбулентность увеличилась на 55% — во многом из-за изменения климата, и ожидают, что в будущем ее интенсивность, частота и продолжительность будут возрастать.Но хорошая новость в том, что техника развивается.По его словам, лайнер, который подскакивает на высоте, можно сравнить с автомобилем, едущим по ухабам на дороге — “это неприятно, но безопасно".Пилоты выделяют два основных типа турбулентности. Первый вызывают сильный ветер у земли и штормы в низкоуровневых облаках, он обычно возникает в первые и последние 30 минут полета.Второй — турбулентность ясного неба над облаками, когда ветер на большой высоте резко меняет скорость. Хотя это может произойти в любое время, чаще всего случается в горных хребтах и над океанами, например, Атлантическим и Тихим.Ранее стюардесса рассказала о том, как сделать путешествия максимально приятными.

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