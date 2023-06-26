https://uz.sputniknews.ru/20230626/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-maxalli-26-iyun-36300650.html
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
В понедельник 26 июня без света останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения – ремонтные работы.
2023-06-26T11:54+0500
2023-06-26T11:54+0500
2023-06-26T11:54+0500
общество
узбекистан
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электричество
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чиланзарский район
свет
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба Минэнерго.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik рассказал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.
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общество узбекистан ташкент электричество район адреса сергелийский район чиланзарский район свет ремонт
общество узбекистан ташкент электричество район адреса сергелийский район чиланзарский район свет ремонт
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
В понедельник, 26 июня, без света останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik
. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 09.00 до 16.00 по некоторым улицам махаллей “Ракатбоши” и “Мухандислар”;
Чиланзарский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махаллей “Казирабад” и “Катта Казирабад”;
Мирабадский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махаллей “Тонг юлдузи” и “Файзабад”;
Сергелийский район: с 10.00 до 16.00 на некоторых улицах махалли “Эски Жалойир”.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.