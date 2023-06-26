Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230626/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-maxalli-26-iyun-36300650.html
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса
В понедельник 26 июня без света останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения – ремонтные работы.
2023-06-26T11:54+0500
2023-06-26T11:54+0500
общество
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
сергелийский район
чиланзарский район
свет
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36298349_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_13650285e8ad184545bd22e93d91ad4d.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба Минэнерго.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik рассказал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.
узбекистан
ташкент
сергелийский район
чиланзарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36298349_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe5248e9c66fef12e5d8b792fb48e054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество узбекистан ташкент электричество район адреса сергелийский район чиланзарский район свет ремонт
общество узбекистан ташкент электричество район адреса сергелийский район чиланзарский район свет ремонт

Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса

11:54 26.06.2023
© unsplash.comЛампочка
Лампочка - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
© unsplash.com
Подписаться на
НовостиTelegram
В понедельник, 26 июня, без света останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 09.00 до 16.00 по некоторым улицам махаллей “Ракатбоши” и “Мухандислар”;
Чиланзарский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махаллей “Казирабад” и “Катта Казирабад”;
Мирабадский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махаллей “Тонг юлдузи” и “Файзабад”;
Сергелийский район: с 10.00 до 16.00 на некоторых улицах махалли “Эски Жалойир”.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik рассказал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0