https://uz.sputniknews.ru/20230626/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-maxalli-26-iyun-36300650.html

Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат электричество — адреса

В понедельник 26 июня без света останутся жители четырех районов столицы Узбекистана. Причина отключения – ремонтные работы.

2023-06-26T11:54+0500

2023-06-26T11:54+0500

2023-06-26T11:54+0500

общество

узбекистан

ташкент

электричество

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сергелийский район

чиланзарский район

свет

ремонт

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба Минэнерго.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik рассказал о том, в каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

чиланзарский район

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