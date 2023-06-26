https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-rejisser-shakir-xalikov-film-kinofestival-shanxay-pobeda-36297174.html
Фильм режиссера из Узбекистана победил на кинофестивале в Шанхае
Фильм режиссера из Узбекистана победил на кинофестивале в Шанхае
Картина Шакира Халикова, рассказывающая о семейной драме двух поколений, получила золотой кубок фестиваля в КНР.
2023-06-26T10:56+0500
2023-06-26T10:56+0500
2023-06-26T10:58+0500
узбекистан
кинорежиссер
фильм
шанхай
китай
победа
кинофестиваль
культура
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Премьера фильма режиссера Шакира Халикова "Якшанба" ("Воскресенье") состоялась в рамках 25-го Шанхайского международного кинофестиваля. Картина победила в номинации “Новые таланты Азии” и удостоилась главного приза — золотого кубка фестиваля, сообщает китайское издание Shine — Beyond single story.Фильм Шакира Халикова рассказывает о конфликте двух поколений. В основе семейной драмы — история пожилой пары, которая живет в деревне. Их старший сын проживает поблизости, а младший работает за границей.Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) — один из 10-ти самых престижных фестивалей мира и третий по величине в Азии. Он проводится в Шанхае с 1993 года.Ранее Узбекистан стал первым по количеству наград на кинофоруме "Золотой Витязь" в Грозном.
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узбекистан победа кинорежиссер фильм кинофестиваль шанхай кнр культура
узбекистан победа кинорежиссер фильм кинофестиваль шанхай кнр культура
Фильм режиссера из Узбекистана победил на кинофестивале в Шанхае
10:56 26.06.2023 (обновлено: 10:58 26.06.2023)
Картина Шакира Халикова, рассказывающая о семейной драме двух поколений, получила золотой кубок фестиваля в КНР.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Премьера фильма режиссера Шакира Халикова "Якшанба" ("Воскресенье") состоялась в рамках 25-го Шанхайского международного кинофестиваля. Картина победила в номинации “Новые таланты Азии” и удостоилась главного приза — золотого кубка фестиваля, сообщает китайское издание Shine — Beyond single story.
Фильм Шакира Халикова рассказывает о конфликте двух поколений. В основе семейной драмы — история пожилой пары, которая живет в деревне. Их старший сын проживает поблизости, а младший работает за границей.
Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) — один из 10-ти самых престижных фестивалей мира и третий по величине в Азии. Он проводится в Шанхае с 1993 года.
Ранее Узбекистан стал первым по количеству наград на кинофоруме
"Золотой Витязь" в Грозном.