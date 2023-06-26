https://uz.sputniknews.ru/20230626/yevropa-finansirovaniye-ukraina-ustalost-mneniye-jurnalist-ssha-36311951.html
В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
СМИ: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России.
2023-06-26T14:27+0500
2023-06-26T14:27+0500
2023-06-26T16:15+0500
в мире
россия
нато
европарламент
вашингтон
вильнюс
конфликт
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36317711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_141bcc0ba44961eb0559789c47cc39de.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. О том, что европейцы устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель журнала American Conservative Дуг Бэндоу.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в США приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время дискуссий обозреватель смог утвердиться в своих выводах о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.По мнению журналиста, из членов НАТО лишь США готовы к подобному противостоянию, однако в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопряжено с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на то, что угрожает безопасности Штатов.Саммит западного военного блока пройдет в столице Литвы 11-12 июля.Ранее в Европарламенте рассказали страшную правду о Зеленском.
россия
вашингтон
вильнюс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36317711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_447f8647333038963b04f4dec924161c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия нато европарламент вашингтон вильнюс конфликт владимир зеленский
в мире россия нато европарламент вашингтон вильнюс конфликт владимир зеленский
В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
14:27 26.06.2023 (обновлено: 16:15 26.06.2023)
СМИ: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. О том, что европейцы устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель журнала American Conservative Дуг Бэндоу.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в США приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время дискуссий обозреватель смог утвердиться в своих выводах о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.
"Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — рассказал Бэндоу.
По мнению журналиста, из членов НАТО лишь США готовы к подобному противостоянию, однако в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопряжено с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на то, что угрожает безопасности Штатов.
Саммит западного военного блока пройдет в столице Литвы 11-12 июля.