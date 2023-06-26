https://uz.sputniknews.ru/20230626/yevropa-finansirovaniye-ukraina-ustalost-mneniye-jurnalist-ssha-36311951.html

В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

СМИ: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России.

2023-06-26T14:27+0500

2023-06-26T14:27+0500

2023-06-26T16:15+0500

в мире

россия

нато

европарламент

вашингтон

вильнюс

конфликт

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. О том, что европейцы устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель журнала American Conservative Дуг Бэндоу.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в США приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время дискуссий обозреватель смог утвердиться в своих выводах о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.По мнению журналиста, из членов НАТО лишь США готовы к подобному противостоянию, однако в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопряжено с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на то, что угрожает безопасности Штатов.Саммит западного военного блока пройдет в столице Литвы 11-12 июля.Ранее в Европарламенте рассказали страшную правду о Зеленском.

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