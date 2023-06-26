https://uz.sputniknews.ru/20230626/yevroparlament-deputat-irlandiya-zelenskiy-obvineniye-36295654.html

Страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте

Страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте

Президента Украины обвинили в распродаже государственных земель.

2023-06-26T10:06+0500

2023-06-26T10:06+0500

2023-06-26T10:06+0500

в мире

украина

ирландия

европарламент

владимир зеленский

депутат

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В то время, как граждане Украины умирают в ходе боевых действий, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что более 3 млн гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине, подчеркивая, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.Ранее этот же депутат заявил, что отказ от сближения с РФ нанес значительный ущерб Европе.

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