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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230626/yevroparlament-deputat-irlandiya-zelenskiy-obvineniye-36295654.html
Страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте
Страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте
Президента Украины обвинили в распродаже государственных земель.
2023-06-26T10:06+0500
2023-06-26T10:06+0500
в мире
украина
ирландия
европарламент
владимир зеленский
депутат
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В то время, как граждане Украины умирают в ходе боевых действий, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что более 3 млн гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине, подчеркивая, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.Ранее этот же депутат заявил, что отказ от сближения с РФ нанес значительный ущерб Европе.
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в мире украина европарламент владимир зеленский ирландия депутат
в мире украина европарламент владимир зеленский ирландия депутат

Страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте

10:06 26.06.2023
© © AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
© © AP Photo / Carl Court
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Президента Украины обвинили в распродаже государственных земель.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В то время, как граждане Украины умирают в ходе боевых действий, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — спросил евродепутат.
Также он добавил, что более 3 млн гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.
Уоллес неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине, подчеркивая, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
Ранее этот же депутат заявил, что отказ от сближения с РФ нанес значительный ущерб Европе.
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