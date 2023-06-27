https://uz.sputniknews.ru/20230627/leto-obuv-vybor-vrach-rekomendatsiya-36362214.html
Какую летнюю обувь носить опасно — ортопед
Какую летнюю обувь носить опасно — ортопед
Шлепанцы могут стать причиной перелома, а кеды – пяточной шпоры.
2023-06-27T22:07+0500
2023-06-27T22:07+0500
2023-06-27T22:07+0500
это интересно
здоровье
обувь
мнение эксперта
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О том, что некоторые виды летней обуви вредны для ног, а неправильная амортизация или плохая фиксация стопы может привести к заболеваниям и травмам, рассказал травматолог-ортопед Сергей Алексутов радио Sputnik.Выбор обуви для жаркой летней погоды достаточно большой, однако не все, что предлагают в магазинах, безопасно для здоровья.По его словам, летом многие предпочитают открытую обувь, например, шлепанцы или сланцы, однако они вредны потому, что там нет пятки и стопа не зафиксирована. Из-за этого может меняться биомеханика походки. Он же рекомендовал правильную и безопасную для ног открытую обувь.Также он посоветовал, покупая обувь, обращать внимание на то, чтобы она гнулась в передней части — это более физиологично.Ранее стюардесса рассказала о том, какая обувь совершенно не подходит для самолета.
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здоровье обувь мнение эксперта это интересно
здоровье обувь мнение эксперта это интересно
Какую летнюю обувь носить опасно — ортопед
Шлепанцы могут стать причиной перелома, а кеды – пяточной шпоры.
О том, что некоторые виды летней обуви вредны для ног, а неправильная амортизация или плохая фиксация стопы может привести к заболеваниям и травмам, рассказал травматолог-ортопед Сергей Алексутов радио Sputnik.
Выбор обуви для жаркой летней погоды достаточно большой, однако не все, что предлагают в магазинах, безопасно для здоровья.
"Кеды на плоской подошве, как и вся обувь, которая не имеет каблука, лишают стопу дополнительной амортизации. Когда мы их носим, нагрузка на пяточную область в полтора раза больше, чем на передний отдел стопы. Поэтому все кеды, в которых отсутствует пяточный амортизатор, способствуют перегрузке стопы и могут являться фактором риска возникновения заболеваний стопы, таких как пяточная шпора (разрастание пяточной кости, вызывающее боль и влияющее на походку, — ред.)", — объяснил специалист.
По его словам, летом многие предпочитают открытую обувь, например, шлепанцы или сланцы, однако они вредны потому, что там нет пятки и стопа не зафиксирована. Из-за этого может меняться биомеханика походки.
“Один из моментов, о которых редко задумываются, — шлепки могут способствовать травмам. Когда человек спускается или поднимается по лестнице, они могут слететь, человек в это время может неправильно поставить ногу на ступеньку, подвернуть ее или даже сломать. Такая обувь подходит исключительно для того, чтобы дойти до пляжа или до бассейна. Если человек поедет на отдых и возьмет с собой только сланцы, на какой-нибудь экскурсии он рискует существенно перегрузить стопы и получить болевые ощущения", — предупредил Алексутов.
Он же рекомендовал правильную и безопасную для ног открытую обувь.
"Правильнее всего выбрать ортопедическую обувь. Но также можно подобрать открытую обувь с небольшим задником, который будет фиксировать пятку, и в то же время с ремешками, которые будут фиксировать передний отдел (сандалии, босоножки)“, — уточнил врач.
Также он посоветовал, покупая обувь, обращать внимание на то, чтобы она гнулась в передней части — это более физиологично.