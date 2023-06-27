https://uz.sputniknews.ru/20230627/leto-obuv-vybor-vrach-rekomendatsiya-36362214.html

Какую летнюю обувь носить опасно — ортопед

Какую летнюю обувь носить опасно — ортопед

Шлепанцы могут стать причиной перелома, а кеды – пяточной шпоры.

2023-06-27T22:07+0500

2023-06-27T22:07+0500

2023-06-27T22:07+0500

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обувь

мнение эксперта

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О том, что некоторые виды летней обуви вредны для ног, а неправильная амортизация или плохая фиксация стопы может привести к заболеваниям и травмам, рассказал травматолог-ортопед Сергей Алексутов радио Sputnik.Выбор обуви для жаркой летней погоды достаточно большой, однако не все, что предлагают в магазинах, безопасно для здоровья.По его словам, летом многие предпочитают открытую обувь, например, шлепанцы или сланцы, однако они вредны потому, что там нет пятки и стопа не зафиксирована. Из-за этого может меняться биомеханика походки. Он же рекомендовал правильную и безопасную для ног открытую обувь.Также он посоветовал, покупая обувь, обращать внимание на то, чтобы она гнулась в передней части — это более физиологично.Ранее стюардесса рассказала о том, какая обувь совершенно не подходит для самолета.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье обувь мнение эксперта это интересно