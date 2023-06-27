https://uz.sputniknews.ru/20230627/mirziyoyev-pozdravleniye-uzbekistan-kurban-xayit-36367425.html

Президент поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом

Президент поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям всех граждан страны Узбекистан станет страной, где каждый человек будет жить свободно, в мире и благополучии.

2023-06-27T21:51+0500

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узбекистан

общество

курбан хайит

курбан-байрам

шавкат мирзиёев

поздравление

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих Узбекистана с наступающим Курбан хайитом. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.В республике создаются условия для развития и обогащения национальных и духовных ценностей, отметил президент.Власти страны и дальше будут уделять внимание поддержке, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей республики, пообещал президент.Шавкат Мирзиёев поздравил также всех верующих в странах ближнего и дальнего зарубежья, пожелав прогресса и процветания их странам и народам.Ранее Шавкат Мирзиёев также поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

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