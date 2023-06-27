Президент поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом
21:51 27.06.2023 (обновлено: 21:53 27.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям всех граждан страны Узбекистан станет страной, где каждый человек будет жить свободно, в мире и благополучии.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих Узбекистана с наступающим Курбан хайитом. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.
"Пользуясь случаем выражаю искреннюю признательность дорогим соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом вносят достойный вклад в обеспечение свободной и благополучной жизни народа, чести и достоинства каждого человека", - отметил президент.
В республике создаются условия для развития и обогащения национальных и духовных ценностей, отметил президент.
"Благодаря созданным для мусульман страны возможностям в дни Курбан хайита 15 тысяч наших соотечественников совершают священный хадж в Мекку. Поздравляем их всех с этим великим праздником и просим Всевышнего в эти благословенные дни принять их молитвы о процветании Родины, благополучии народа, счастье наших семей", - говорится в поздравлении.
Власти страны и дальше будут уделять внимание поддержке, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей республики, пообещал президент.
"Уверен, что совместными усилиями мы превратим Новый Узбекистан в страну, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и религии, будет жить свободно, в мире и благополучии", - подчеркнул он.
Шавкат Мирзиёев поздравил также всех верующих в странах ближнего и дальнего зарубежья, пожелав прогресса и процветания их странам и народам.
Ранее Шавкат Мирзиёев также поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.