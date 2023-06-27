https://uz.sputniknews.ru/20230627/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-rabotniki-pechati-smi-27-iyunya-36341568.html

Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником

Последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре внимания государства

2023-06-27T12:04+0500

2023-06-27T12:04+0500

2023-06-27T12:50+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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сми

печать

работник

день работника печати

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. В своем поздравлении президент отметил, что в последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 % — негосударственные СМИ. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745.Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении в связи с Днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы".

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