Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником
12:04 27.06.2023 (обновлено: 12:50 27.06.2023)
Последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре внимания государства.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем поздравлении президент отметил, что в последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.
"Мы считаем обеспечение свободы слова и печати, права на получение и распространение информации важной и неотъемлемой частью нашей стратегии развития, направленной на защиту интересов, чести и достоинства человека, построение демократического общества и государства, служащего народу. В обновленной Конституции страны соответствующие положения были еще больше усилены, что говорит о последовательности наших действий в этом направлении", — говорится в поздравлении главы государства.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 % — негосударственные СМИ. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745.
"Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями", — отмечается в сообщении.