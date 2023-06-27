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https://uz.sputniknews.ru/20230627/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-rabotniki-pechati-smi-27-iyunya-36341568.html
Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником
Последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре внимания государства
2023-06-27T12:04+0500
2023-06-27T12:50+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
указ
сми
печать
работник
день работника печати
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. В своем поздравлении президент отметил, что в последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 % — негосударственные СМИ. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745.Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении в связи с Днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы".
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узбекистан президент шавкат мирзиёев поздравление 27 июня сми средства массовой информации печать обновленная конституция указ
узбекистан президент шавкат мирзиёев поздравление 27 июня сми средства массовой информации печать обновленная конституция указ

Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с праздником

12:04 27.06.2023 (обновлено: 12:50 27.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре внимания государства.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем поздравлении президент отметил, что в последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.
"Мы считаем обеспечение свободы слова и печати, права на получение и распространение информации важной и неотъемлемой частью нашей стратегии развития, направленной на защиту интересов, чести и достоинства человека, построение демократического общества и государства, служащего народу. В обновленной Конституции страны соответствующие положения были еще больше усилены, что говорит о последовательности наших действий в этом направлении", — говорится в поздравлении главы государства.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 % — негосударственные СМИ. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745.

"Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями", — отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении в связи с Днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы".
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