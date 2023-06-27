https://uz.sputniknews.ru/20230627/moskva-migranty-draka-politsiya-zaderjaniye-36352034.html

В Москве после массовой драки задержали более 20 мигрантов

В Москве после массовой драки задержали более 20 мигрантов

По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Одного участника инцидента направили в медицинское учреждение.

2023-06-27T15:42+0500

2023-06-27T15:42+0500

2023-06-27T15:42+0500

происшествия

общество

москва

массовая драка

мигранты

центральная азия

полиция

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.Об этом сообщает РИА Новости.Информированный источник агентства отметил, что все задержанные — мигранты из Центральной Азии. Официально эти данные не раскрывают.Сообщение о "конфликте между гражданами" на улице Берёзовая Аллея (северо-восток Москвы) поступило утром в понедельник, 26 июня. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве, а затем перерос в потасовку, которую прервали полицейские.Также в полиции добавили, что проводят проверку, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия".Это уже вторая подобная потасовка в столице России за последние два дня, о которой стало известно журналистам. Первая произошла накануне в Новой Москве, в поселке Кокошкино. О проверке по факту "массовой драки мигрантов" уже отчитался столичный главк следственного комитета.В полиции же, без уточнения миграционного статуса драчунов, рассказали, что никто не обращался в медучреждения по факту получения травм, а также с заявлениями в правоохранительные органы.Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия планирует запустить единую систему мониторинга мигрантов.

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