Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
12-томная книжная коллекция "Русские писатели-классики и православие" повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передал Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
Мероприятие организовала Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 года.
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
“Надеемся, что переданные в дар Национальной библиотеке книги займут достойное место в многотысячном книжном фонде и ими смогут воспользоваться не только студенты профильных направлений, но и обычные читатели, которым интересна эта тема”, — сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа.
4 мая текущего года презентация и передача аналогичной книжной коллекции прошли в Армении, а 6 июня — в Таджикистане.
В числе основных задач Международного Фонда духовного единства народов — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи.