Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230627/rossiya-fond-peredacha-knigi-kollektsiya-uzbekistan-biblioteka-36355820.html
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео
12-томная книжная коллекция "Русские писатели-классики и православие" повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова.
2023-06-27T18:30+0500
2023-06-27T18:30+0500
узбекистан
литература
русская православная церковь
творчество
национальная библиотека узбекистана имени алишера навои
новая коллекция
классика
россия
ташкент
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36359070_0:6:3492:1970_1920x0_80_0_0_4688bf68e28c98c963a3683e030cc472.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передал Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие организовала Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 года.4 мая текущего года презентация и передача аналогичной книжной коллекции прошли в Армении, а 6 июня — в Таджикистане.В числе основных задач Международного Фонда духовного единства народов — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи.
узбекистан
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36359070_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_c0d8a8fec9519c2ac8308dab56496816.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан литература русская православная церковь творчество национальная библиотека узбекистана имени алишера навои новая коллекция классика россия ташкент книги культура общество
узбекистан литература русская православная церковь творчество национальная библиотека узбекистана имени алишера навои новая коллекция классика россия ташкент книги культура общество

Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео

18:30 27.06.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
12-томная книжная коллекция "Русские писатели-классики и православие" повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передал Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
Мероприятие организовала Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов
Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 года.
© Sputnik/Зафар ХалиловНациональной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2023
Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики
© Sputnik/Зафар Халилов

“Надеемся, что переданные в дар Национальной библиотеке книги займут достойное место в многотысячном книжном фонде и ими смогут воспользоваться не только студенты профильных направлений, но и обычные читатели, которым интересна эта тема”, — сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа.

4 мая текущего года презентация и передача аналогичной книжной коллекции прошли в Армении, а 6 июня — в Таджикистане.
В числе основных задач Международного Фонда духовного единства народов — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0