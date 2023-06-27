https://uz.sputniknews.ru/20230627/rossiya-fond-peredacha-knigi-kollektsiya-uzbekistan-biblioteka-36355820.html

Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео

Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики — фото, видео

12-томная книжная коллекция "Русские писатели-классики и православие" повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова.

2023-06-27T18:30+0500

2023-06-27T18:30+0500

2023-06-27T18:30+0500

узбекистан

литература

русская православная церковь

творчество

национальная библиотека узбекистана имени алишера навои

новая коллекция

классика

россия

ташкент

книги

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передал Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие организовала Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 года.4 мая текущего года презентация и передача аналогичной книжной коллекции прошли в Армении, а 6 июня — в Таджикистане.В числе основных задач Международного Фонда духовного единства народов — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи.

узбекистан

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ташкент

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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узбекистан литература русская православная церковь творчество национальная библиотека узбекистана имени алишера навои новая коллекция классика россия ташкент книги культура общество