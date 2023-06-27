https://uz.sputniknews.ru/20230627/ssha-otsenka-kontakty-rossiya-vyxodnyye-36336629.html

США на выходных провели хорошие и прямые контакты с РФ — Белый дом

США на выходных провели хорошие и прямые контакты с РФ — Белый дом

Соединенные Штаты положительно оценили контакты с Россией, которые прошли в прошедшие выходные, на фоне попытки мятежа группы "Вагнер" и хотели бы их продолжения.

2023-06-27T10:27+0500

2023-06-27T10:27+0500

2023-06-27T10:27+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. О том, что США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты" с Россией и ожидают их продолжения, заявил на брифинге 26 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси, в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве, заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер", выразив надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".Также глава МИД РФ в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияют на отношения РФ с партнерами и противниками.

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