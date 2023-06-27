https://uz.sputniknews.ru/20230627/tashkent-ekologiya-narushitel-musor-shtraf-36343404.html
В Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф
В Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф
Сброс отходов на территории махалли "Кукча дарвоза" в Ташкенте попал в камеры видеонаблюдения
2023-06-27T13:13+0500
2023-06-27T13:13+0500
2023-06-27T13:30+0500
узбекистан
экология
отходы
мусор
штраф
ташкент
шайхантахурский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36348680_0:285:2673:1788_1920x0_80_0_0_f63807dca3c5eea43208069684a92ddd.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте в Шайхантахурском районе Ташкента, оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Правонарушение попало в камеры видеонаблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга при министерстве.В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 91 Кодекса об административной ответственности.Ранее в Самарканде нанесли вред экологии почти на 775 млн сумов.
узбекистан
ташкент
шайхантахурский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36348680_131:135:2560:1957_1920x0_80_0_0_b24181f525d57dfd61d79d91188b2608.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент шайхантахурский район камеры видеонаблюдения отходы мусор штраф экология кодекс об административной ответственности министерство экологии охраны окружающей среды изменения климата
узбекистан ташкент шайхантахурский район камеры видеонаблюдения отходы мусор штраф экология кодекс об административной ответственности министерство экологии охраны окружающей среды изменения климата
В Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф
13:13 27.06.2023 (обновлено: 13:30 27.06.2023)
Сброс отходов на территории махалли "Кукча дарвоза" в Ташкенте попал в камеры видеонаблюдения.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте в Шайхантахурском районе Ташкента, оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
Правонарушение попало в камеры видеонаблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга при министерстве.
В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 91 Кодекса об административной ответственности.