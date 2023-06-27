https://uz.sputniknews.ru/20230627/tashkent-ekologiya-narushitel-musor-shtraf-36343404.html

В Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф

В Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф

Сброс отходов на территории махалли "Кукча дарвоза" в Ташкенте попал в камеры видеонаблюдения

2023-06-27T13:13+0500

2023-06-27T13:13+0500

2023-06-27T13:30+0500

узбекистан

экология

отходы

мусор

штраф

ташкент

шайхантахурский район

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте в Шайхантахурском районе Ташкента, оштрафовали на 1 млн 650 тыс. сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Правонарушение попало в камеры видеонаблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга при министерстве.В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 91 Кодекса об административной ответственности.Ранее в Самарканде нанесли вред экологии почти на 775 млн сумов.

узбекистан

ташкент

шайхантахурский район

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