https://uz.sputniknews.ru/20230621/samarkand-vred-ekologii-na-775-mln-sumov-36146509.html

В Самарканде нанесли вред экологии почти на 775 млн сумов

В Самарканде нанесли вред экологии почти на 775 млн сумов

Злоумышленники в Булунгурском районе вырубили деревья вдоль автомагистрали Ташкент-Самарканд.

2023-06-21T13:36+0500

2023-06-21T13:36+0500

2023-06-21T13:36+0500

узбекистан

общество

самаркандская область

экология

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Злоумышленники в Булунгурском районе Самаркандской области нанесли ущерб экологии на 774 млн 642 тыс. сумов, сообщает пресс-служба министерства экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана.По данным пресс-службы, неизвестные люди вырубили 9 лиственниц возрастом 50-55 лет, росших вдоль автомагистрали "Ташкент – Самарканд".Рабочая группа управления экологии по Самаркандской области провела расследование и передала все документы в правоохранительные органы.В Минэкологии напомнили, что в республике действует мораторий на вырубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.Напомним, на днях мужчину в Ташобласти оштрафовали на крупную сумму за то, что он выбросил мусор в неположенном месте.

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