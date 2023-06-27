https://uz.sputniknews.ru/20230627/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-27-iyun-36335432.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Во вторник, 27 июня, приостановят подачу электроэнергии в 3-х районах столицы республики. Причина отключения — ремонтные работы.

2023-06-27T09:29+0500

2023-06-27T09:29+0500

2023-06-27T09:29+0500

узбекистан

ташкент

электричество

район

адреса

общество

свет

ремонт

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в трех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.

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