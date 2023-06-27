https://uz.sputniknews.ru/20230627/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-27-iyun-36335432.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Во вторник, 27 июня, приостановят подачу электроэнергии в 3-х районах столицы республики. Причина отключения — ремонтные работы.
2023-06-27T09:29+0500
2023-06-27T09:29+0500
2023-06-27T09:29+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
общество
свет
ремонт
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня приостановят подачу электроэнергии в трех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет общество
узбекистан ташкент электричество район адреса свет общество
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Во вторник, 27 июня, приостановят подачу электроэнергии в 3-х районах столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Сегодня приостановят подачу электроэнергии в трех районах Ташкента, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Яшнабадский район: с 10.00 до 15.00 на некоторых улицах махалли “Янги давр”;
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 16.00 на некоторых улицах махалли “Кори Ниёзий”;
Алмазарский район: с 10.00 до 14.00 на некоторых улицах махалли “Умид”.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил
проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.