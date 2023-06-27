https://uz.sputniknews.ru/20230627/uzbekistan-kurban-xayit-vrachi-bolnitsy-grafik-rabota-36344092.html
Как будут работать медики в предстоящие длинные выходные в Узбекистане
Как будут работать медики в предстоящие длинные выходные в Узбекистане
В дни Курбан хайита и в выходные дни граждане смогут получить медицинскую помощь круглосуточно.
2023-06-27T13:14+0500
2023-06-27T13:14+0500
2023-06-27T13:20+0500
узбекистан
общество
медицина
работа
курбан хайит
врачи
больницы
режим работы
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. На Курбан хайит и в выходные дни на дежурство выйдут более 40 тыс. медиков, сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.Медицинскую помощь будут оказывать:Кроме того, круглосуточно будет работать Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его 13 региональных филиалов, а также 181 приемное отделение скорой медицинской помощи.Отвечать на звонки населения и выезжать на вызовы готовы 2 755 бригад скорой помощи по всей стране.Наряду с этим будут непрерывно функционировать 227 родильных домов и 245 детских медицинских клиник.Напомним, в Узбекистане в этом году Курбан хайит будут отмечать 28 июня. В связи с праздником узбекистанцы отдохнут 5 дней подряд.Ранее Sputnik сообщал о том, как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит.
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узбекистан общество медицина работа курбан хайит врачи больницы режим
узбекистан общество медицина работа курбан хайит врачи больницы режим
Как будут работать медики в предстоящие длинные выходные в Узбекистане
13:14 27.06.2023 (обновлено: 13:20 27.06.2023)
В дни Курбан хайита и в последующие за ними выходные дни граждане смогут получить медицинскую помощь круглосуточно.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
На Курбан хайит и в выходные дни на дежурство выйдут более 40 тыс. медиков, сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.
Медицинскую помощь будут оказывать:
1 267 семейных поликлиник;
1 080 пунктов семейного врача;
1 002 махаллинских медицинских пункта;
районные, областные и республиканские больницы;
специализированные медцентры;
клиники медицинских вузов.
Кроме того, круглосуточно будет работать Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его 13 региональных филиалов, а также 181 приемное отделение скорой медицинской помощи.
Отвечать на звонки населения и выезжать на вызовы готовы 2 755 бригад скорой помощи по всей стране.
Наряду с этим будут непрерывно функционировать 227 родильных домов и 245 детских медицинских клиник.
Напомним, в Узбекистане в этом году Курбан хайит будут отмечать 28 июня. В связи с праздником узбекистанцы отдохнут 5 дней подряд.