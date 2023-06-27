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Как будут работать медики в предстоящие длинные выходные в Узбекистане

Как будут работать медики в предстоящие длинные выходные в Узбекистане

В дни Курбан хайита и в выходные дни граждане смогут получить медицинскую помощь круглосуточно.

2023-06-27T13:14+0500

2023-06-27T13:14+0500

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узбекистан

общество

медицина

работа

курбан хайит

врачи

больницы

режим работы

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. На Курбан хайит и в выходные дни на дежурство выйдут более 40 тыс. медиков, сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.Медицинскую помощь будут оказывать:Кроме того, круглосуточно будет работать Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его 13 региональных филиалов, а также 181 приемное отделение скорой медицинской помощи.Отвечать на звонки населения и выезжать на вызовы готовы 2 755 бригад скорой помощи по всей стране.Наряду с этим будут непрерывно функционировать 227 родильных домов и 245 детских медицинских клиник.Напомним, в Узбекистане в этом году Курбан хайит будут отмечать 28 июня. В связи с праздником узбекистанцы отдохнут 5 дней подряд.Ранее Sputnik сообщал о том, как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит.

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