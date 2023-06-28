https://uz.sputniknews.ru/20230628/putin-pozdravil-musulman-s-kurban-bayramom-36379779.html
Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Президент России отметил, что мусульманская община играет большу роль в жизни страны и вносит значительный вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.
2023-06-28T12:34+0500
2023-06-28T12:34+0500
2023-06-28T12:34+0500
россия
владимир путин
курбан хайит
курбан-байрам
поздравление
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ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Текст поздравительной телеграммы опубликовал сайт Кремля.Как отметил президент, этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Владимир Путин подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Кроме того, по словам Путина, бойцы-мусульмане, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество.Праздничный намаз прошел в соборной мечети в Москве — видео
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россия президент владимир путин поздравление курбан байрам хайит
россия президент владимир путин поздравление курбан байрам хайит
Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Президент России отметил, что мусульманская община играет большу роль в жизни страны и вносит значительный вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.
ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Текст поздравительной телеграммы опубликовал
сайт Кремля.
Как отметил президент, этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.
"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости", - говорится в тексте телеграммы.
Владимир Путин подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Кроме того, по словам Путина, бойцы-мусульмане, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество.