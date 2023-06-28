https://uz.sputniknews.ru/20230628/putin-pozdravil-musulman-s-kurban-bayramom-36379779.html

Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России отметил, что мусульманская община играет большу роль в жизни страны и вносит значительный вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

2023-06-28T12:34+0500

2023-06-28T12:34+0500

2023-06-28T12:34+0500

россия

владимир путин

курбан хайит

курбан-байрам

поздравление

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ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Текст поздравительной телеграммы опубликовал сайт Кремля.Как отметил президент, этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Владимир Путин подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Кроме того, по словам Путина, бойцы-мусульмане, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество.Праздничный намаз прошел в соборной мечети в Москве — видео

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