https://uz.sputniknews.ru/20230628/rossiya-kontaktiruet-s-ssha-po-rabote-posolstv--lavrov-36394561.html
Россия контактирует с США по работе посольств — Лавров
Россия контактирует с США по работе посольств — Лавров
Две страны продолжают контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, уточнил глава МИД России.
2023-06-28T19:17+0500
2023-06-28T19:17+0500
2023-06-28T19:17+0500
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мид рф
сергей лавров
сша
посольство
барак обама
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ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Россия продолжает контактировать с Соединенными штатами по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, заявил Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Однако, по словам российского министра иностранных дел, есть сложности, которые создал еще бывший президент США Барак Обама Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил, что у США на минувших выходных были "хорошие и прямые контакты" с Россией.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси, в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве, заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер", выразив надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".Также глава МИД РФ в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияют на отношения РФ с партнерами и противниками.
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сша россия министр иностранных дел сергей лавров посольство барак обама
сша россия министр иностранных дел сергей лавров посольство барак обама
Россия контактирует с США по работе посольств — Лавров
Две страны продолжают контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, уточнил глава МИД России.
ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik.
Россия продолжает контактировать с Соединенными штатами по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, заявил Сергей Лавров, сообщает РИА Новости
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Однако, по словам российского министра иностранных дел, есть сложности, которые создал еще бывший президент США Барак Обама
"Есть контакты по вопросам функционирования посольств, нашего там и американского здесь. Разгребаем, не очень пока успешно, те завалы, которые начал создавать Обама. За три недели до инаугурации (экс-президента США Дональда – ред.) Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности. Ну и так далее. Начало было положено именно тогда" - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил, что у США на минувших выходных были "хорошие и прямые контакты" с Россией.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси, в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве, заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер", выразив надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".