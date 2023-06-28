https://uz.sputniknews.ru/20230628/rossiya-kontaktiruet-s-ssha-po-rabote-posolstv--lavrov-36394561.html

Россия контактирует с США по работе посольств — Лавров

Россия контактирует с США по работе посольств — Лавров

Две страны продолжают контакты по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, уточнил глава МИД России.

2023-06-28T19:17+0500

2023-06-28T19:17+0500

2023-06-28T19:17+0500

россия

мид рф

сергей лавров

сша

посольство

барак обама

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ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Россия продолжает контактировать с Соединенными штатами по вопросам работы российского посольства в США и американского посольства в РФ, заявил Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Однако, по словам российского министра иностранных дел, есть сложности, которые создал еще бывший президент США Барак Обама Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил, что у США на минувших выходных были "хорошие и прямые контакты" с Россией.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси, в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве, заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер", выразив надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".Также глава МИД РФ в интервью RT рассказал, как события вокруг ЧВК "Вагнер" повлияют на отношения РФ с партнерами и противниками.

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