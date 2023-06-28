https://uz.sputniknews.ru/20230628/uzbekistan-prazdnichnyy-namaz-kurban-xayit-foto-36371661.html
В Узбекистане прошел праздничный намаз в честь Курбан хайита — фото
В Узбекистане прошел праздничный намаз в честь Курбан хайита — фото
Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
2023-06-28T10:36+0500
2023-06-28T10:36+0500
2023-06-28T10:36+0500
узбекистан
ташкент
курбан хайит
курбан-байрам
намаз
соборная мечеть
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. С раннего утра в мечетях Узбекистана совершается праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Снимки были сделаны в мечети "Исламабад" в Ташкенте.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайитом
https://uz.sputniknews.ru/20230627/video-jertvoprinoshenie-kurban-xayit-umu-36365313.html
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узбекистан ташкент курбан хайит праздничный намаз мечеть исламабад молитва
узбекистан ташкент курбан хайит праздничный намаз мечеть исламабад молитва
В Узбекистане прошел праздничный намаз в честь Курбан хайита — фото
Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. С раннего утра в мечетях Узбекистана совершается праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Снимки были сделаны в мечети "Исламабад" в Ташкенте.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.